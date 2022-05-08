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Канада в 2022 году выделит Украине 1,5 млрд долларов, — Зеленский

трюдо зеленский
Трюдо и Зеленский. Фото: Офис президента

После переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо президент Владимир Зеленский заявил, что Украине предоставят значительную помощь.

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"Деньги - это тоже оружие. Канада сегодня приняла решение выделить 1,5 млрд на год, и уже 0,5 миллиарда мы уже получили", - сказал он.

Зеленский отметил, что Канада — вторая по объему помощи Украине после США.

"Мы будем продолжать помощь, которую мы уже предоставляли и будем предоставлять Украине. Это будет касаться и военной помощи, и спутниковой связи, и оптики, и многого другого военного оборудования", - подчеркнул Трюдо.

"Все те зверства, которые были совершены в Мариуполе, Буче и других городах, только усиливают наше желание обеспечить то, чтобы Путин проиграл эту войну", —  добавил  премьер-министр.

Напомним, Джастин Трюдо предварительно побывал в Ирпене.

Президент Украины встретился и с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Автор:
Сергей Горелов