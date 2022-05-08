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Канада у 2022 році виділить Україні 1,5 млрд доларів, — Зеленський
Після переговорів з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо президент Володимир Зеленський заявив, що Україні нададуть значну допомогу.
"Гроші - це теж зброя. Канада сьогодні ухвалила рішення виділити 1,5 млрд. на рік, і вже 0,5 мільярда ми вже отримали", - сказав він.
Зеленський зазначив, що Канада – друга за обсягом допомоги Україні після США.
"Ми продовжуватимемо допомогу, яку ми вже надавали і надаватимемо Україні. Це стосуватиметься і військової допомоги, і супутникового зв'язку, і оптики, і багато іншого військового обладнання", - наголосив Трюдо.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Усі ті звірства, які були скоєні в Маріуполі, Бучі та інших містах, лише посилюють наше бажання забезпечити те, щоб Путін програв цю війну", - додав прем'єр-міністр.
Нагадаємо, Джастін Трюдо заздалегідь побував в Ірпені.
Президент України зустрівся і з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем.