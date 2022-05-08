Зеленский обсудил с премьером Хорватии Пленковичем усиление санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом сообщает Офис президента.

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"Хорватия является принципиальным участником нашей антивоенной коалиции. Мы вместе защищаем право не только наших граждан, не только граждан Украины, но и каждого европейского народа на независимую и демократическую жизнь", – заявил Зеленский.

Фото: Офис президента

По его словам, ключевыми темами встречи были безопасность и шаги, необходимые для поддержки Украины в борьбе за свободу.

Речь шла также об усилении санкционного давления на Россию. Зеленский поблагодарил Хорватию за готовность поддержать шестой санкционный пакет Евросоюза.

Стороны обсудили и сотрудничество в вопросе восстановления полноценной жизни в деоккупированных районах нашей страны.

Андрей Пленкович отметил, что Хорватия поддерживает европейские устремления Украины и ее народа. Он добавил, что посол Хорватии в Украине возвращается в Киев, что "также является мощным сигналом поддержки украинцев".

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что будет бойкотировать президента Зорана Милановича и прекращает все контакты с ним, так как считает, что глава государства имеет тесные связи с Москвой.

Еще до полномасштабного вторжения России в Украину Миланович заявил, что, по его мнению, "для Украины нет места в НАТО" и что Хорватия не будет оказывать военную поддержку украинцам.