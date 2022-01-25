Президент Хорватии заявил, что Украина не должна стать членом НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что "для Украины нет места в НАТО". В случае полномасштабного военного вторжения России в Украину Хорватия не намерена оказывать военную поддержку украинцам.

Об этом сообщает хорватское издание Dnevnik.

Во время брифинга журналисты задали Милановичу вопрос о том, как отреагирует Хорватия на возможную эскалацию конфликта между РФ и Украиной, на что президент ответил: "Мы не будем иметь с этим ничего общего и не должны ничего. Если будет эскалация, то выведем из региона последнего хорватского солдата".

После этого заявления Миланович решил высказать свою позицию по поводу Украины. Он заявил, что в нашей стране в 2014 году якобы произошел военный переворот, имея в виду Революцию достоинства.

"Для Украины нет места в НАТО. В Украине (в 2014 году - Delo.ua) власть сменило недемократическое движение. В результате этого погибло 50 человек. История была такова: Украина идет на Запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС ее ждут молочные реки, кисельные берега. Украина до сих пор одна из самых коррумпированных стран, ЕС Украине ничего не дал", — сказал Миланович.

Милановича подчеркнул, что будет препятствовать любому привлечению Хорватии к конфликту между Россией и Украиной.

Напомним, предыдущий раз сандальное заявление по поводу Украины сделал командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах. Он сказал, что "Крым больше никогда не присоединится к Украине".

После его слов Министерство иностранных дел Украины потребовало публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии.

Сам Кай-Ахим Шенба вскоре подал в отставку, а перед этим попросил прощения за свое высказывание.