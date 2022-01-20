Байден: в ближайшее время Украина не вступит в НАТО

Президент США Джозеф Байден заявил, что в ближайшее время вступление Украины в НАТО маловероятно, но американский лидер не исключает, что это произойдет позже. Об этом сообщает Global News.

"Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", - сказал президент США.

Дело в том, как пояснил Байден, что украинская сторона до сих пор не выполнила все необходимые требования для вступления в НАТО. Кроме того, присоединение новой страны должны поддержать все члены альянса.

Свою позицию Байден озвучил президенту России Владимиру Путину во время последних переговоров. Он также сообщил ему, что это не исключает, что Украина станет членом альянса в будущем.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация приняла решение о том, что Украина и Грузия станут членами альянса, но еще не решила, когда это произойдет.

Западные политики напоминают о договоренностях Украины и НАТО на фоне угрозы нового военного вторжения России в Украину. Кроме того, Россия начала требовать от НАТО отказаться от своих обещаний.

На последних переговорах в швейцарской Женеве заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прямо заявил, что Россия требует "железобетонных" гарантий касательного того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. По словам российского дипломата, это вопрос национальной безопасности РФ.

При этом его американская коллега Венди Шерман заявила, что США остались "тверды в своем отказе" от предложений по безопасности, которые не подходят самим США, и что ее страна не позволит никому "захлопнуть политику открытых дверей НАТО". Аналогичные заявления она сделала и после заседания совета Россия - НАТО 12 января.