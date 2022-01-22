В Германии заявили, что Украина никогда не вернет Крым: МИД требует опровержения

Министерство иностранных дел назвало категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, который заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Считаем категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решительность в противодействии государству-агрессору", - подчеркнул Николенко.

В связи с этим МИД Украины требует разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы.

"Были особенно удивлены услышать слова господина Шенбаха о необходимости возобновления диалога с Россией в то время, как количество жертв российской агрессии уже превысило 14 тысяч, а армия России выстроилась вдоль украинской государственной границы, на Донбассе продолжают гибнуть люди от российских пуль, а Крым превратился в гетто прав человека и вооруженный до зубов авианосец, представляющий угрозу всему Черноморскому региону", - заявил Николенко.

По его словам, даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические пределы и пределы безопасности. В этом случае они грубо нарушены.

"Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и усилия по деэскалации ситуации в Европе".

Отметим, глава военно-морских сил ФРГ Кай-Ахим Шенбах заявил, что полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины, пишет российское информационное агентство "РИА Новости".

"Крымского полуострова нет, он никогда не вернется... это факт", - сказал он.

По его словам, Украине, чтобы вступить в НАТО, необходимо соответствовать всем требованиям Альянса. Пока это невозможно из-за ситуации на Донбассе.

При этом Шенбах заявил, что цель Владимира Путина - не "маленькая полоска украинской земли", а раскол Евросоюза и восстановление уважения, "которого он, вероятно, даже заслуживает".

Отметим, 49,6% украинцев считают президента Владимира Зеленского совершенно неспособным обеспечить мир в Украине и вернуть под ее контроль оккупированную часть Донбасса и Крым. Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Напомним, Россия начала перепись населения на территории оккупированного Крыма. Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество осудить и не признавать ее.

В свою очередь, нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы "полуостров Крым — территория России", и теперь он ждет от российской стороны приглашения в Крым с конкретикой по срокам.

Также Кабмин предложил штрафовать за отрицание российской агрессии и оккупации Крыма.