Половина украинцев считает Зеленского не способным вернуть Донбасс и Крым - опрос

49,6% украинцев считают президента Владимира Зеленского совершенно не способным обеспечить мир в Украине и вернуть под ее контроль оккупированную ныне часть Донбасса и Крым. Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

В то же время 29,1% отмечают, что он в принципе способен что-то сделать в этом направлении, но не все, что нужно, а 13% полагают, что Зеленский способен сделать все, что в рамках его полномочий. Остальные 8,2% выбрать ответ затруднились.

По мнению 40,2% респондентов, Зеленский вообще ничего или почти ничего не делает для обеспечения мира и возвращения Крыма с Донбассом. Еще 41,1% считают, что он что-то делает, но этого недостаточно. Лишь 13,6% полагают, что он делает все возможное, и лишь 5% затруднились ответить.

Опрос проводился с 24 ноября по 1 декабря по заказу телеканала "Эспрессо" среди 2005 респондентов. Их опрашивали методом личных интервью по месту проживания. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Отметим, что в интервью, показанном 10 декабря, Зеленский заявил, что по вопросам Донбасса и Крыма в стране может пройти референдум, но более подробной информации не дал.

1 декабря, выступая в Верховной Раде, глава государства заявил, что украинские власти не смогут остановить войну на Донбассе без прямого диалога с Россией. Проведенный после этого опрос группы "Рейтинг" показал, что поддерживают прямые переговоры с Россией по Донбассу 56% украинцев.

В то же время, согласно новому опросу Киевского международного института социологии, 58,1% опрошенных хотят, чтобы Украина вела переговоры с Россией только при участии партнеров из США и ЕС, а 26,6% выступают все же за прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Окончание войны на Донбассе до конца своего президентского срока является одним из предвыборных обещаний Зеленского, причем он это повторял уже и будучи в этой должности.