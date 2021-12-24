За вступление в НАТО готовы проголосовать уже более двух третей украинцев — опрос КМИС

В случае проведения сейчас референдума по вопросу о вступлении Украины в НАТО 59,2% украинцев проголосовали бы "за", 28,1% — против, 1,3% точно бы его проигнорировали, а 11,4% пока не определились.

Таким образом, среди определившихся "за" проголосовали бы 67,8% участников плебисцита. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Киевского международного института социологии.

В свою очередь вступление Украины в Европейский Союз на референдуме готовы поддержать 67,1% респондентов, 21,6% голосовали бы против, 1,9% не пошли бы на него, а 9,4% не дали четкого ответа. Другими словами, вариант "за" на таком референдуме при нынешнем раскладе получил бы 75,7%.

При этом такой вариант выбрали бы более трех четвертей опрошенных в западных и центральных регионах, в то время как в южных и восточных за вступление в ЕС лишь 53,5% всех респондентов, а 32,6% против. Также там значительно больше не определившихся — 12%.

По вопросу о вступлении в НАТО в юго-восточной части Украины хрупкое большинство пока у противников такого шага: 43,7% проголосовали бы "против", 42,3% — "за" при 13,2% затруднившихся с ответом.

Также 58,1% опрошенных высказались за то, чтобы Украина вела переговоры с Россией только при участии партнеров из США и ЕС, "поскольку надавить на Владимира Путина можно лишь общими усилиями". 26,6% выступают за прямые переговоры с российским президентом, поскольку "это действенный способ в достижении мира". Остальные 15,2% не смогли выбрать один из двух вариантов.

84,4% не верят, что даже прямые переговоры с Путиным приведут к возвращению Украине Крыма. Верят в это лишь 10,7%, а 4,9% не смогли ответить.

В то же время тех, кто верит, что такие переговоры приведут к возврату под контроль Украины всего Донбасса, намного больше — 25,9%, хотя убедительное большинство (66,3%) все равно в такой сценарий не верят. Остальные же 7,9% с ответом затруднились.

Опрос проводился 13-16 декабря среди 1203 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с дальнейшим статистическим взвешиванием.

Погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и дизайн-эффектом 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%; 2,7% для показателей, близких к 25%; 2,1% для показателей, близких к 12%; 1,4% для показателей, близких к 5%.

Напомним, что, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в начале ноября, за вступление Украины в НАТО проголосовало бы 58% респондентов.

Сам же КМИС до этого проводил исследование по этому вопросу в начале июня: тогда проголосовать на гипотетическом референдуме за вступление Украины в НАТО готовы были лишь 48% украинцев, но динамика показывала рост этого показателя.