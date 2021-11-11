Политика 1 час назад

Уровень евроскептицизма в Украине поднялся до рекордного уровня после Майдана — опрос

В то же время до максимального показателя за все время выросла поддержка вступления в НАТО

Фото: Gettyimages Фото: Gettyimages
Фото: Gettyimages

На сегодня 32% украинцев готовы проголосовать на гипотетическом референдуме против вступления Украины в Европейский Союз, что является самым высоким показателем по меньшей мере за последние семь лет.

В свою очередь, как свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг", за вступление Украины в ЕС проголосовали бы 62%, 2% выразили уверенность, что не пойдут на такой референдум, а еще 4% затруднились с ответом.

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При этом в октябре, по данным "Рейтинга", евроскептиков было лишь 26% при тех же 62% еврооптимистов. То есть все неопределившиеся перешли за последние недели в лагерь противников евроинтеграции. В июле же наблюдался наибольший показатель поддержки вступления в ЕС — 64%, при тех же 26% противников.

В частности, на западе Украины за вступление в ЕС готовы проголосовать 78% опрошенных (при 18% против), а на востоке — лишь 41% (при большинстве в 50%, проголосовавшем против).

Среди сторонников "Европейской солидарности" вхождение Украины в ЕС поддержало бы 93%, 7% проголосовали бы против. Электорат остальных партий уже заметно уступает им по еврооптимистичности: среди сторонников "Свободы" этот показатель 81%, УДАРа — 78%, "Силы и чести" — 77%, "Слуги народа" — 76%.

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Большинство же противников вступления в Евросоюз среди поддерживающих партию "Наши" (69%), "Оппозиционную платформу — За жизнь" (68%) и Партию Шария (62%).

В то же время за вступления Украины в НАТО сейчас бы проголосовало на референдуме 58% — это наивысшая поддержка за период после Майдана, а следовательно, и за все время наблюдений.

В частности, в западных регионах страны это решение поддержали бы 76%, а в Киеве — 70%. На юге же относительное большинство опрошенных (49%) выступает против, а на востоке Украины таковых однозначное большинство (64% против 27%).

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Больше всего евроатлантическую интеграцию поддерживают сторонники "Евросолидарности" (94%), за ними с явным отрывом идут уже сторонники "Свободы" (85%). Среди электората ОПЗЖ, партии Евгения Мураева и Партии Шария более 80%, наоборот, выступают против вступления Украины в НАТО.

Опрос проводился 4-9 ноября методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди 5 тысяч респондентов во всех подконтрольных Украине регионах на основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 1,5%.

Напомним, что опрос Киевского международного института социологии, проведенный в июне, показал, что сторонники вступления в НАТО опережают противников вдвое.

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