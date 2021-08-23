Политика 30 минут назад

В Еврокомиссии не видят Украину членом ЕС в ближайшие 3-5 лет

Валдис Домбровскис оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз в ближайшее время

Валдис Домбровскис. Фото: Getty Images Валдис Домбровскис. Фото: Getty Images
Валдис Домбровскис. Фото: Getty Images

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, оценивая перспективы вступления Украины в Европейский Союз, заявил, что не видит нашу страну членом ЕС в ближайшие 3-5 лет.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

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По его словам, Евросоюз поддерживает работу Украины по более тесной интеграции в ЕС.

"Что касается вступления в ЕС, это, в первую очередь, политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами — открытие новых переговоров о вступлении. И уже в рамках этого процесса переговоров появляется дорожная карта", — пояснил Домбровскис.

Он также считает, что этот вопрос надо сохранять в повестке дня, но в краткосрочной перспективе важно концентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые дает Соглашение об ассоциации.

На вопрос о том, что в ближайшие 3-5 лет вопрос о запуске процедуры членства Украины в ЕС вряд ли будет поднят, он ответил: "Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то да, думаю, что, к сожалению, это маловероятно в ближайшие годы".

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Напомним, что по итогам саммита НАТО 14 июня было подтверждено решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО, и отмечено, что Киев продвигается вперед на пути реформ и полностью использует уже имеющиеся инструменты для достижения членства в организации.

Зеленский тогда же в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что Украина сделала все для получения Плана действий относительно членства в НАТО, и "пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями".

Он также сказал, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джозефа Байдена относительно ПДЧ в НАТО для Украины. Байден, в свою очередь, сказал, что Украина станет членом организации, когда будет соответствовать ее критериям.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО уже в 2022 году.

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