В Кремле сомневаются, что Украина вступит в НАТО или ЕС в обозримом будущем

Право Украины на вступление в НАТО или Европейский союз является исключительно ее суверенным правом, заявили в Кремле, однако там сомневаются, что это произойдет в обозримом будущем.

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale, которое опубликовано на сайте посольства России во Франции.

По его словам, в вопросе европейской и евроатлантической интеграции Украины мяч на стороне ЕС и НАТО.

"По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем. В какие альянсы вступать — это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России", — отметил Козак.

Он добавил, что единственное, что Россия может сделать в этих условиях — это разъяснить последствия для политических и экономических отношений.

"С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция", — подчеркнул замглавы администрации Владимира Путина.

Ранее сам российский президент утверждал, что вступление Украины в НАТО является "красной линией" для России.

Кроме того, в Кремле считают такой вариант развития событий угрозой для всей Европы.

Читайте также: Зеленский потребовал от ЕС и НАТО озвучить сроки вступления Украины

Напомним, что по итогам саммита НАТО 14 июня было подтверждено решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО, и отмечено, что Киев продвигается вперед на пути реформ и полностью использует уже имеющиеся инструменты для достижения членства в организации.

Зеленский тогда же в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что Украина сделала все для получения Плана действий относительно членства в НАТО, и "пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями".

Он также сказал, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джозефа Байдена относительно ПДЧ в НАТО для Украины. Байден в свою очередь сказал, что Украина станет членом организации, когда будет соответствовать ее критериям.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО уже в 2022 году.