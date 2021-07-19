Сторонники вступления в НАТО опережают противников уже вдвое — опрос

48% украинцев готовы проголосовать на гипотетическом референдуме в поддержку вступления Украины в НАТО, 24% проголосовали бы против, не пошли бы голосовать 23%, а 5% не дали ответа. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

При этом относительно результатов прошлогоднего исследования число противников вступления в НАТО резко упало (с 31%), а число сторонников — заметно выросло, хотя и не так резко (с 44%).



В свою очередь, вступление Украины в Европейский Союз сейчас поддержали бы на референдуме 52% опрошенных и лишь 19% проголосовали бы против. Не пошли бы на голосование 25% респондентов, а 4% затруднились с ответом или отказались дать его.

Число сторонников вступления в ЕС при этом относительно прошлого года не изменилось, а вот число противников резко упало (с 26%).



В то же время в случае вынесения на референдум вопроса о вступлении Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана 45% проголосовали бы против, 22% — за, 28% — не пришли бы, а 5% не дали ответа. Относительно прошлогоднего опроса число противников выросло на 2 процентных пункта, сторонников — упало на 1 пункт.



51% опрошенных считает, что Украина должна в своей внешней политике идти путем вступления в ЕС, 12% — вступления в Таможенный союз России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении. Еще 28% считают, что Украина не должна ориентироваться на вступления ни в один из этих союзов, а 8% затруднились дать ответ или отказались от него.

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Доля придерживающихся первого мнения относительно прошлого года выросла на 2 пункта, доля настроенных на невступление Украины в союзы — на 1 пункт, а доля сторонников интеграции с Таможенным союзом — упала на 2 пункта.



Опрос был проведен 8-9 июня методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных номеров среди 2007 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% — для показателей, близких к 50%; 2,1% — для показателей, близких к 25%; 1,5 % — для показателей, близких к 10%.

Напомним, что по итогам саммита НАТО 14 июня было подтверждено решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом альянса, и отмечено, что Киев продвигается вперед на пути реформ и полностью использует уже имеющиеся инструменты для достижения членства в организации.

Президент Владимир Зеленский тогда же в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что Украина сделала все для получения Плана действий относительно членства в НАТО, и "пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями".

Он также сказал, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джозефа Байдена относительно ПДЧ в НАТО для Украины. Байден, в свою очередь, сказал, что Украина станет членом организации, когда будет соответствовать ее критериям.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО уже в 2022 году.