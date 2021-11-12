Политика 1 час назад

Новому министру обороны поставили задачу за полгода построить в Украине базу НАТО — нардеп

По словам депутата Дунды, в Минобороны также могут инициировать размещение воевавших на Донбассе украинских военных на границе ЕС с Россией

Алексей Резников (справа). Фото: Минобороны Алексей Резников (справа). Фото: Минобороны
Алексей Резников (справа). Фото: Минобороны

Задачей нового министра обороны Алексея Резникова должно быть создание на территории Украины как минимум одной базы НАТО уже в ближайшие месяцы, а в случае отсутствия продвижения в этом вопросе он будет отправлен в отставку. Об этом заявил в эфире телеканала Obozrevatel TV депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Олег Дунда.

"Резников — это большая удача. У нас впервые за 30 лет получены соглашения о сотрудничестве [с США] — это касается и Министерства стратегических предприятий, и Минобороны, — которые нужно выполнять. Если мы это выполним, мы обезопасим в первую очередь себя от агрессии РФ. Как? Это сотрудничество и создание новых видов вооружения, перенимание опыта США. В самом хорошем варианте — я бы мечтал, чтобы это было, — получить одну или две, условно, базы НАТО на наших территориях", — заявил он.

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Дунда добавил, что это вполне возможно сделать без получения членства в Альянсе, по примеру Катара, где размещена военная база США.

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"[Задача Резникова] — затянуть США в более тесное сотрудничество с Украиной. Максимум — хотя бы одна военная база фактическая. Мы можем назвать как угодно — "центр разведки", "центр переквалификации", как угодно", — уверен нардеп.

Он подчеркнул, что это не поможет вернуть Донбасс, однако обезопасит Украину от гипотетического продвижения российских войск по ее территории.

"Если там будет, условно, 200-300 солдат НАТО, под Харьковом или где-то в Днепропетровской области, этого уже будет более чем достаточно, чтобы обезопасить себя от нашествия, агрессии со стороны РФ. Мы не говорим о том, что это быстро нам вернет Донбасс, нет. Но хотя бы у нас не будет рисков военной операции, продвижения", — отметил Дунда.

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Представитель "Слуги народа" также озвучил идею о размещении на территории Польши и стран Балтии украинских военных, принимавших участие в АТО/ООС на Донбассе.

"С точки зрения Министерства обороны там есть много задач, которые можно использовать. Понимая, что США и ЕС изменили свою концепцию военной поддержки по всему миру, мы можем этим воспользоваться. Почему не может быть, условно, 500 солдат-украинцев, прошедших испытания на нашем востоке, которые на добровольной основе могут пополнить, например, базу в Польше или в Прибалтике на границе с РФ, чтобы граждане ЕС почувствовали, что украинец с оружием их защищает? Таким образом мы заходим в ЕС", — сказал он.

Более того, развил мысль Дунда, это может произойти в рамках своеобразного обмена военными.

"Мы в Афганистане показали, чтó мы можем. И можем обменяться: военные НАТО — у нас на границах, наши силы — на границах ЕС. Шарль Мишель объявил, что 2022 год должен быть годом обустройства обороны Европы без США. Этим надо воспользоваться. Ну как это сделать без нас? Мы должны там быть! В чем у нас проблема с Европой? Европа не понимает, какую функцию Украина может выполнять в ЕС. И сейчас шанс — мы можем стать частью вашей безопасности", — подчеркнул он.

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Нардеп также добавил, что "на это" Резникову дается "минимум полгода", а его дальнейшая судьба будет определена "по результатам".

"Если у нас не будет продвижения по этому пути, Резников как амбициозный человек, профессиональный человек с точки зрения понимания происходящих процессов, думаю, и сам подаст в отставку. Я знаю, что он способен на это и понимает всю принципиальность и глобальность задач, которые перед ним стоят. Потому он не просто так сказал "дайте мне месяц, месяц я не буду нигде выступать на эфирах", а именно для этого", — добавил Дунда.

Напомним, что согласно опубликованным накануне результатам опроса социологической группы "Рейтинг", сейчас поддержка вступления Украины в НАТО находится на пике — за это проголосовало бы на референдуме 58% респондентов. В с другой стороны, опрос показал самый высокий процент евроскептиков за период после 2013 года.

Резников был назначен министром обороны 4 ноября. До этого он возглавлял Министерство по реинтеграции оккупированных территорий, руководителем которого вместо него была назначена депутат Рады от СН Ирина Верещук.

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