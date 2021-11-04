Политика и экономика 1 час назад

Верховная Рада назначила Верещук вице-премьер-министром — министром реинтеграции

Вместо нее место в Раде займет 140-й номер избирательного списка партии "Слуга народа" Сергей Кострийчук

Ирина Верещук. Фото: Facebook.com Ирина Верещук. Фото: Facebook.com
Ирина Верещук. Фото: Facebook.com

Верховная Рада назначила депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. За это решение проголосовали 260 депутатов.

После этого парламент также досрочно прекратил полномочия Верещук как депутата. За данное решение проголосовало 318 парламентариев.

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По словам председателя Рады Руслана Стефанчука, Верещук написала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата в связи назначением ее членом Кабинета министров.

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Напомним, что о данной кадровой перестановке стало известно 1 ноября. Спикер фракции Юлия Палийчук отметила — депутаты от "Слуги народа" поддержали соответствующее решение президента Владимира Зеленского.

Вместо Верещук депутатом Рады станет Сергей Кострийчук, баллотировавшийся в Раду по списку "Слуги народа" под №140.

"Сергей Кострийчук в нашей команде с сентября 2018 года. На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году — член высшего совета партии, в 2021-м — председатель контрольно-ревизионной комиссии", — характеризовала будущего нардепа Палийчук.

Напомним, ранее в отставку с должности министра по оккупированным территориям подал Алексей Резников. Его назначили министром обороны вместо Андрея Тарана.

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