Верховная Рада назначила Верещук вице-премьер-министром — министром реинтеграции

Верховная Рада назначила депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. За это решение проголосовали 260 депутатов.

После этого парламент также досрочно прекратил полномочия Верещук как депутата. За данное решение проголосовало 318 парламентариев.

По словам председателя Рады Руслана Стефанчука, Верещук написала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата в связи назначением ее членом Кабинета министров.

Напомним, что о данной кадровой перестановке стало известно 1 ноября. Спикер фракции Юлия Палийчук отметила — депутаты от "Слуги народа" поддержали соответствующее решение президента Владимира Зеленского.

Вместо Верещук депутатом Рады станет Сергей Кострийчук, баллотировавшийся в Раду по списку "Слуги народа" под №140.

"Сергей Кострийчук в нашей команде с сентября 2018 года. На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году — член высшего совета партии, в 2021-м — председатель контрольно-ревизионной комиссии", — характеризовала будущего нардепа Палийчук.

Напомним, ранее в отставку с должности министра по оккупированным территориям подал Алексей Резников. Его назначили министром обороны вместо Андрея Тарана.