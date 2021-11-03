Политика 30 минут назад

Верховная Рада отправила Тарана в отставку с поста министра обороны

Андрей Таран подал в Верховную Раду заявление об отставке 2 ноября

Андрей Таран. Фото: пресс-служба Минобороны Андрей Таран. Фото: пресс-служба Минобороны
Андрей Таран. Фото: пресс-служба Минобороны

Сегодня, 3 ноября, на пленарном заседании депутаты Верховной Рады приняли отставку министра обороны Украины Андрея Тарана.

За соответствующее решение проголосовал 341 народный избранник.

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Министр обороны Андрей Таран подал в Верховную Раду заявление об отставке 2 ноября.

Отметим также, что 1 ноября было объявлено, что фракция "Слуга народа" поддержала решение президента Владимира Зеленского о выдвижении кандидатуры Резникова на должность министра обороны.

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Нардеп от СН Ирина Верещук, в свою очередь, должна занять место Резникова. При этом ранее ходили слухи, что Верещук будет назначена именно министром обороны вместо Тарана.

Сама депутат подтверждала, что претендует на эту должность, и заявляла, что воспримет такое свое назначение "как приказ".

Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года. На выборах Рады 2019 года баллотировался по списку партии "Сила и честь", а до этого на президентских выборах ранее в том же году возглавлял штаб кандидата Игоря Смешко, являющегося лидером упомянутой политсилы.

Напомним, сегодня Верховная Рада уволила Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра — министра экономики, Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

 

 

 

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