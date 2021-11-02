Таран подал в отставку с должности министра обороны

Министр обороны Андрей Таран подал в Верховную Раду заявление об отставке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.

Ранее же с аналогичными заявлениями обратились к парламенту первый заместитель главы правительства — министр экономики Алексей Любченко, а также двое вице-премьеров — министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Отметим также, что 1 ноября было объявлено, что фракция "Слуга народа" поддержала решение президента Владимира Зеленского о выдвижении кандидатуры Резникова на должность министра обороны.

Нардеп от СН Ирина Верещук, в свою очередь, должна занять место Резникова. При этом ранее ходили слухи, что Верещук будет назначена именно министром обороны вместо Тарана. Сама депутат подтверждала, что претендует на эту должность, и заявляла, что воспримет такое свое назначение "как приказ".

Напомним, что Таран занимает должность министра обороны с 4 марта 2020 года.