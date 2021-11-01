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1 час назад

Кадровые ротации в Кабинете министров: Резников подал в отставку

Кандидатуру Резникова рассматривают на должность министра обороны. Его место предложили народной депутатке из "Слуги народа" Ирине Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины А. Резников Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины А. Резников
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины А. Резников

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал в отставку по собственному желанию.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

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"Член правительства — вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию, в котором также поблагодарил за доверие", — сообщил Тарас Мельничук.

По его словам, соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате Верховной Рады.

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По словам заместителя председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, на этой неделе Верховная Рада планирует рассмотреть кадровые изменения в правительстве. Ротации будут касаться не менее четырех министров, но, возможно, и пяти.

Так, вместо министра экологии Романа Абрамовского, который подал в отставку, придет его заместитель Руслан Стрелец. Министра обороны Андрея Тарана заменят министром интеграции Алексеем Резниковым. Его место займет нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. Также вице-премьера Олега Уруского планируют заменить на главного таможенника Павла Рябикина.

Напомним, Алексей Резников с сентября 2019 г. является представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), а  5 мая 2020 года назначен первым заместителем председателя украинской делегации в ТКГ.

4 марта 2020 г. он был назначен на должность вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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