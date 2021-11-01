Кадровые ротации в Кабинете министров: Резников подал в отставку

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал в отставку по собственному желанию.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

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"Член правительства — вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию, в котором также поблагодарил за доверие", — сообщил Тарас Мельничук.

По его словам, соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате Верховной Рады.

По словам заместителя председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, на этой неделе Верховная Рада планирует рассмотреть кадровые изменения в правительстве. Ротации будут касаться не менее четырех министров, но, возможно, и пяти.

Так, вместо министра экологии Романа Абрамовского, который подал в отставку, придет его заместитель Руслан Стрелец. Министра обороны Андрея Тарана заменят министром интеграции Алексеем Резниковым. Его место займет нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. Также вице-премьера Олега Уруского планируют заменить на главного таможенника Павла Рябикина.

Напомним, Алексей Резников с сентября 2019 г. является представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), а 5 мая 2020 года назначен первым заместителем председателя украинской делегации в ТКГ.

4 марта 2020 г. он был назначен на должность вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.