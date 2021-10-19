Добровольно-принудительно: министр экологии Роман Абрамовский подал заявление об отставке

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский написал заявление об отставке по собственному желанию.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Также в партии "Слуга народа" заявили, что Верховная Рада может проголосовать за отставку Романа Абрамовского в четверг, 21 октября.

"Действительно, что на этой неделе может быть проголосована отставка господина Абрамовского… Я допускаю, что если это заявление (Абрамовского об отставке. — Ред.) официально поступит в Верховную Раду сегодня, то в четверг мы сможем по процедуре проголосовать его отставку. Но нужно, чтобы оно сегодня поступило, потому что завтра будет комитет", — сказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Депутат напомнила, что в прошедшую пятницу СНБО дал "достаточно негативную оценку деятельности Министерства экологии".

Отметим, что по результатам заседания фракции "Слуга народа" 18 октября было принято решение об отставке Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

На заседании СНБО 15 октября рассматривали вопрос недр. А именно Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины занимается выдачей разрешений на добычу полезных ископаемых. Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге заявил, что СБУ будет разбираться, как 23 компании получили в Украине лицензии на добычу углеводородов. Он также высказал недовольство работой министра экологии Романа Абрамовского.

Напомним, Роман Абрамовский был назначен на должность 19 июня 2020 года Верховной Радой.

Отметим, в Украине заработала единая экологическая онлайн-система, интегрированная с "Дія".