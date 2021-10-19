Политика 1 час назад

Добровольно-принудительно: министр экологии Роман Абрамовский подал заявление об отставке

Верховная Рада может проголосовать за отставку Романа Абрамовского в четверг, 21 октября

Министр экологии Роман Абрамовский подал заявление об отставке Министр экологии Роман Абрамовский подал заявление об отставке
Министр экологии Роман Абрамовский подал заявление об отставке

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский написал заявление об отставке по собственному желанию.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Также в партии "Слуга народа" заявили, что Верховная Рада может проголосовать за отставку Романа Абрамовского в четверг, 21 октября.

"Действительно, что на этой неделе может быть проголосована отставка господина Абрамовского… Я допускаю, что если это заявление (Абрамовского об отставке. — Ред.) официально поступит в Верховную Раду сегодня, то в четверг мы сможем по процедуре проголосовать его отставку. Но нужно, чтобы оно сегодня поступило, потому что завтра будет комитет", — сказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Читайте также:
Зеленского призывают решить проблему аварийных арсеналов и не допустить новых взрывов

Депутат напомнила, что в прошедшую пятницу СНБО дал "достаточно негативную оценку деятельности Министерства экологии".

Отметим, что по результатам заседания фракции "Слуга народа" 18 октября было принято решение об отставке Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

На заседании СНБО 15 октября рассматривали вопрос недр. А именно Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины занимается выдачей разрешений на добычу полезных ископаемых. Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге заявил, что СБУ будет разбираться, как 23 компании получили в Украине лицензии на добычу углеводородов. Он также высказал недовольство работой министра экологии Романа Абрамовского.

Напомним, Роман Абрамовский был назначен на должность 19 июня 2020 года Верховной Радой.

Отметим, в Украине заработала единая экологическая онлайн-система, интегрированная с "Дія".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Кличко может быть следующим", — Разумков о своей отставке
"Кличко может быть следующим", — Разумков о своей отставке
Разумков намекнул, что пойдет в президенты Украины на следующих выборах
Разумков намекнул, что пойдет в президенты Украины на следующих выборах
Передо мной за отставку извинились около 50 нардепов — Разумков
Передо мной за отставку извинились около 50 нардепов — Разумков
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. AirPods третьего поколения, супермощные чипы и новый MacBook, — презентация Apple

  2. В Украине подорожает алкоголь: сколько будем платить

  3. В Украине растет стоимость частных домов, но спрос близок к исчерпанию — риелторы

  4. SkyUp задержала вылет на 4 часа, пытаясь усадить украинку с COVID-19 в забитый самолет

  5. В Украину под видом студентов заехали 3500 потенциальных террористов — СБУ

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...