Политика 50 минут назад

Верховная Рада назначила министра экологии

Роман Абрамовский возглавил ведомство после его отделения от министерства энергетики

Роман Абрамовский. Фото: Facebook Романа Абрамовского Роман Абрамовский. Фото: Facebook Романа Абрамовского
Роман Абрамовский. Фото: Facebook Романа Абрамовского

Верховная Рада Украины назначила министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. Он возглавит ведомство после отделения его от министерства энергетики.

Соответствующее решение на заседании парламента 19 июня поддержали 264 народных депутата.

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Ранее Абрамовский занимал пост заместителя министра энергетики и окружающей среды Украины.

Напомним, что 27 мая Кабмин принял решение о разделении министерства энергетики и защиты окружающей среды на два профильных ведомства. В частности, решение предусматривает разделение объединенного год назад ведомства, переименование его в министерство энергетики и создание министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, решение о таком разделении полномочий министерства продиктовано "колоссальным кризисом в сфере энергетики".

Временно исполнять обязанности главы министерства энергетики продолжит Ольга Буславец.

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Ранее Кабинет министров Украины назначил вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину, а министром культуры — народного депутата от фракции "Слуга народа" и экс-гендиректора "1+1" Александра Ткаченко.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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