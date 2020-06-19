Верховная Рада назначила министра экологии

Верховная Рада Украины назначила министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. Он возглавит ведомство после отделения его от министерства энергетики.

Соответствующее решение на заседании парламента 19 июня поддержали 264 народных депутата.

Ранее Абрамовский занимал пост заместителя министра энергетики и окружающей среды Украины.

Напомним, что 27 мая Кабмин принял решение о разделении министерства энергетики и защиты окружающей среды на два профильных ведомства. В частности, решение предусматривает разделение объединенного год назад ведомства, переименование его в министерство энергетики и создание министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, решение о таком разделении полномочий министерства продиктовано "колоссальным кризисом в сфере энергетики".

Временно исполнять обязанности главы министерства энергетики продолжит Ольга Буславец.

Ранее Кабинет министров Украины назначил вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину, а министром культуры — народного депутата от фракции "Слуга народа" и экс-гендиректора "1+1" Александра Ткаченко.