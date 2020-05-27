Политика 1 час назад

Кабмин разделил министерство энергетики и защиты окружающей среды (ДОКУМЕНТ)

Проект решения Кабмина предусматривает переименование ведомства в министерство энергетики и создание министерства защиты окружающей среди и природных ресурсов Украины

Кабинет министров Украины. Фото: пресс-служба КМУ Кабинет министров Украины. Фото: пресс-служба КМУ
Кабинет министров Украины. Фото: пресс-служба КМУ

Кабинет министров Украины разделил министерство энергетики и защиты окружающей среды на два профильных ведомства. Проект соответствующего решения правительство рассмотрело на заседании 27 мая.

В частности, решение предусматривает разделение объединенного год назад ведомства, переименование его в министерство энергетики и создание министерства защиты окружающей среди и природных ресурсов Украины. Исполняющий обязанности руководителя нового ведомства будет назначен в ближайшее время.

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, такое решение о таком разделении полномочий министерства продиктовано "колоссальным кризисом в сфере энергетики".

"Мы идем таким путем: мы выделяем министерство экологии, будем ускорять все процедуры, двигаться вперед. И критически важно обеспечить стабильность министерства энергетики", — сказал Шмыгаль.

Как заявила на заседании и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, разделение полномочий в сферах защиты окружающей среды и энергетики даст возможность комплексно упорядочить процесс формирования государственной политики в этих сферах и избежать конфликта интересов при ее реализации.

"Институциональная способность действующего сейчас центрального органа исполнительной власти в сфере охраны окружающей природной среды и энергетики делает невозможным должный уровень формирования и реализации государственной политики в указанных сферах, а также приводит к внутренней несогласованности и возникновению конфликтов интересов", — сказала она.

Фото: Telegram/ГОНЧАРЕНКО

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Напомним, что из Министерства экономики в отдельное министерство может быть выделено аграрное направление.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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