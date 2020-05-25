Шмыгаль хочет разделить два министерства на несколько ведомств — СМИ

В Украине может появиться отдельное аграрное министерство, усилен промышленный блок, а Министерство энергетики и окружающей среды будет разделено на два ведомства.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Есть несколько идей. Первое — это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вице-премьерами — сказал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что будет осуществлено усиление промышленного блока.

"Каким образом это делать, пока дискутируется — создавать отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и государственного оборонного заказа. Идет дискуссия, мы ищем формулы, людей и лучший формат реализации" — отметил глава Кабмина.

Кроме этого, Шмыгаль сообщил, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины будет разделено на два профильных ведомства.

По его словам, предшествующее объединение министерств не дало того эффекта, которого ожидали власти.

"Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о состоянии дел в атомной энергетике, затем угольная отрасль, а потом о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет", — заявил премьер.

Шмыгаль добавил, что эти решения необходимо принимать как можно скорее из-за острой необходимости.

Ранее председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что для преодоления кризиса в украинской промышленности необходимо создать Министерство промышленной политики.

Напомним, в августе прошлого года Кабинет министров объединил два министерства: Министерство аграрной политики и Министерство экономического развития и торговли.