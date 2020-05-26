Минэкоэнерго планирует снизить "зеленые" тарифы — СМИ

Министерство энергетики и защиты окружающей среды (Минэкоэнерго) разработало условия меморандума о сокращении "зеленого" тарифа для солнечных электростанций (СЭС) на 15%, для ветровых электростанций (ВЭС) — на 7,5%.

Предлагается также установить верхнее ограничение зеленого тарифа на уровне 22 евроцента за кВт*ч.

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Об этом говорится в презентации условий меморандума Минэкоэнерго, сообщает БизнесЦензор.

Как отмечают в Минэкоэнерго, эта презентация была представлена президенту Владимиру Зеленскому, однако он отказался ее утвердить.

Согласно прописанным условиям меморандума, предлагается снизить "зеленый" тариф для СЭС, введенных в эксплуатацию до 2020 года, на 15%. Для СЭС, введенных в эксплуатацию в 2020 году и позже — еще 2,5%. Общий эффект снижения по сравнению с 2009 годом — 27,5%.

"Зеленый" тариф для ВЭС, введенных в эксплуатацию до 2020 года, предлагается снизить на 7,5%, введенных после начала 2020 года — еще на 2,5%. Общий эффект снижения по сравнению с 2019 годом — 12,5%.

Граничный "зеленый" тариф для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) предлагается снизить на 52% до 22 евроцентов за кВт*ч.

Тариф снижается для всех объектов без пролонгации сроков поддержки. Как известно, поддержка ВИЭ должна закончиться 31 декабря 2029 года.

Также Минэкоэнерго предлагает ограничить срок действия Pre-PPA (предварительных договоров продажи "зеленой" энергии) для СЭС — до 30 июня 2020 года, для ВЭС — до 31 декабря 2022 года.

Предлагается также ускорить ответственность ВИЭ за небалансы. С 2021 года — до 50%. С 2022 года — до 100%. Также предлагается ввести уменьшение срока допустимой погрешности прогноза без ответственности за небалансы с 1 июля 2020 года, а не с 31 декабря 2029 года, как это прописано в законе.

Напомним, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики, участники которой располагают около 40% мощностей ВИЭ в Украине, обратилась в письме к исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольге Буславец и премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением двух сценариев реструктуризации "зеленых" тарифов.

Со схожей позицией выступили 12 иностранных инвесторов, владеющих 30% мощностей ВИЭ, направившие собственные предложения правительству.