Энергетика 10 минут назад

Инвесторы в ВИЭ предложили правительству сценарии реструктуризации "зеленых" тарифов

Собственники энергомощностей готовы снизить тарифы на 10-15%, но просят продлить срок их действия

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Украинская ассоциация возобновляемой энергетики, участники которой располагают около 40% мощностей ВИЭ в Украине, обратилась в письме к и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольге Буславец и премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением двух сценариев реструктуризации "зеленых" тарифов. Со схожей позицией выступили 12 иностранных инвесторов, владеющих 30% мощностей ВИЭ, направившие собственные предложения правительству. 

Об этом сообщают в Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

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Правительство ведет переговоры с инвесторами в ВИЭ о реструктуризации "зеленых" тарифов и других изменениях в действующем законодательстве, регулирующей работу отрасли. По заявлению УАВЭ, на предлагаемый вариант реструктуризации может согласиться до 20% инвесторов в ВИЭ, что не позволит максимизировать экономический эффект подобной процедуры.

В письме к и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольге Буславец от 30 апреля УАВЭ предложила 2 сценария реструктуризации.

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Первый из них описывает условия снижения "зеленых" тарифов без продления их срока действия. Так, для СЭС и ВЭС мощностью более 1 МВт, запущенных до 1 января 2020 года, предлагается снизить выплаты на 10% и 7,5% соответственно.

Для СЭС, введенных в эксплуатацию после 1 января этого года — на 5%. Для ВЭС запущенных до 2021 года предлагается снизить выплаты на 2,5%, а для введенных в эксплуатацию до 2023 года — на 5%.

Второй вариант предусматривает продление срока действия "зеленых" тарифов до 2032 года. В таком случае, выплаты для станций, запущенных с 1 января 2017 года до 1 января 2020 года, должны снизиться на 12,5% для СЭС мощностью до 10 МВт и на 15% для станций большей мощности, для ВЭС — на 10%.

С похожей позицией обратились к правительству и 12 иностранных инвесторов. Первый предложенный ими также предусматривает пролонгацию действия "зеленых" тарифов до 2032 года для СЭС. Для ВЭС в этом случае не предусмотрено продления выплат, но предлагается меньшее урезание тарифа — на 7,5%.

Второй сценарий предусматривает снижение тарифа для всех станций, построенных после 1 января 2020 года на 2,5%. При этом для ВЭС, построенных с 2021 до 2023 года тариф предлагается снизить на 5%.

Кроме того, УАВЕ просят правительство погасить накопленную задолженность до конца 2020 года, а также предоставить механизм ее погашения. Не менее важным является обеспечение регулярности текущих платежей, поскольку инвесторы уже скоро не смогут выполнять свои обязательства по кредитам.     

"Предложения УАВЭ и иностранных инвесторов отражают позицию большинства участников отрасли ВИЭ, и позволят привлечь к подписанию Меморандума максимально большое количество инвесторов и избежать многомиллиардных потерь государства Украина от исков инвесторов", — подчеркивают в УАВЭ.

В УАВЭ также отметили, что инвесторы поддерживают ускорение введения ответственности за небалансы, в том числе для согласившихся на реструктуризацию.

"Мы высоко ценим инициативу Минэкоэнерго и попытки поиска компромисса с инвесторами и надеемся, что голос маленьких участников рынка будет услышан", — говорится в сообщении.

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