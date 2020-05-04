Иностранные инвесторы в ВИЭ готовятся к подаче исков против Украины

Иностранные инвесторы, вложившие деньги в объекты возобновляемой энергетики, начали подготовку к подаче судебных исков против Украины в случае пересмотра "зеленых" тарифов.

Об этом заявил Тимур Бондарев, партнер и сооснователь юридической компании Arzinger Тимур Бондарев.

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"К большому сожалению, Украина имеет достаточно "интересную" репутацию в мире, как страна, которой не стоит доверять, — многие иностранные инвесторы уже "познакомились" с местной судебной системой, бюрократией, коррупцией на местном и национальном уровнях, клептоманией чиновников и потеряли огромные инвестиции", — рассуждает эксперт.

Однако несмотря на это, некоторые иностранные компании продолжали доверять Украине и активно инвестировали, создавая рабочие места, добавил Бондарев.

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В страну удалось привлечь около 3,7 млрд евро в 2019 году, что соответствовало 4% номинального ВВП. Благодаря строительству новых электростанций, удалось достичь целей государственной программы по увеличению доли ВИЭ в потребляемой электроэнергии.

В случае пересмотра "зеленых" тарифов, гарантирующих выкуп государством всей произведенной из ВИЭ электроэнергии, Украина будет вынуждена компенсировать инвесторам финансовый ущерб.

"Вместо новых инвестиций и, соответственно, новых рабочих мест, пенсий, налогов и т.д., Украина будет получать миллиардные иски и огромные репутационные проблемы на глобальном рынке", — подчеркивает юрист.