Минэнерго уменьшило прогноз потребления электроэнергии в 2020 году

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает меры для обеспечения стабильной работы энергетической отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В частности, прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, утвержденный Министерством энергетики 4 ноября 2019 года, предусматривал, что в течение года будет потреблено 153 млрд кВт/час. Но общая разбалансированность сектора электроэнергетики, теплая зима, а также дополнительное снижение потребления из-за эпидемии COVID-19 привели к существенному уменьшению реальных показателей относительно прогнозных. Из-за этого в энергетике возникли дополнительные проблемы.

Чтобы решить существующие и потенциальные проблемы, Минэнерго утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, предусматривающий общее уменьшение потребления на 9,5% до 138 млрд кВт/час.

Открывая заседание Кабинета министров, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что новый энергетический баланс получил одобрение и будет способствовать сохранению рабочих мест.

"В сфере энергетики ситуация непростая. Но мы уже сегодня разработали и утвердили обновленный энергетический баланс страны, и далее переходим к быстрым антикризисным действиям для того, чтобы шахтеры имели работу, для того, чтобы энергетики имели работу, для того, чтобы сфера энергетики была абсолютным приоритетом в сфере национальной безопасности и стабильности работы энергетической системы нашей страны", — отметил он.

Указано, что новый энергобаланс должен решить проблемы в отдельных отраслях энергетики.

В атомной энергетике — это регулярная смена нагрузок на блоки АЭС из-за падения спроса, что является крайне опасным; проведение ремонтных работ на АЭС, которые долгое время откладывались. А также — оздоровление финансового состояния НАЭК "Энергоатом".

В угольной энергетике — вынужденная приостановка работы шахт и около 40 тысяч шахтеров, а также рекордное количество угля на складах, которое сформировалось из-за увеличения импорта угля и появления импорта электроэнергии, а также уменьшения потребления.

В гидроэнергетике — существенное уменьшение генерации (до 40%) из-за недостаточно высокого уровня воды в реках вследствие нехватки осадков зимой и весной. Это существенно ограничивает доступный объем маневренной мощности для балансировки энергосистемы и грозит возникновением аварийных ситуаций.

Как отмечается, в дальнейшем Минэнерго планирует ввести еще ряд мер, чтобы предотвратить кризисную ситуацию:

- реформировать систему PSO, чтобы НАЭК "Энергоатом" мог получать рыночную стоимость за собственную электроэнергию;

- решить проблему роста ВИЭ и нагрузки на ГП "Гарантированный покупатель" "зеленного тарифа";

- обеспечить погашение долгов и стабилизировать работу всех его сегментов.

Ранее сообщалось, что Запорожская атомная электростанция отключила и вывела в резерв энергоблок №2 в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме.