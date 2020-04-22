В Украине начали отключать блоки АЭС из-за роста производства "зеленой" энергетики

Запорожская атомная электростанция отключила и вывела в резерв энергоблок №2 в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом" сообщает "БизнесЦензор".

"21 апреля 2020 года в 02:01, в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме, энергоблок №2 Запорожской АЭС, согласно регламентным процедурам, разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв", — говорится в сообщении.

Указано, что на данный момент в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 760 МВт. На энергоблоке №3 идут 124 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 — 6 сутки планового среднего ремонта.

При этом 20 апреля в 6:42 был подключен к сети энергоблок №2 (ВВЭР-440) Ровенской АЭС после завершения планово-предупредительного ремонта.

"За прошедшие сутки на Ровенской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2373 МВт. Действует балансовое ограничение", — отмечается в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе оператора энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в течение пасхальных праздников 18-20 апреля среднесуточный объем потребления электроэнергии в ОЭС Украины, по сравнению с рабочими днями, снизился на 13% (с 387 млн ​​кВт-ч до 337 млн ​​кВт-ч).

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"Такая картина типична также для аналогичных праздничных периодов предыдущих лет. В то же время производство электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) в этот период составляло в среднем 28 млн кВт-ч в сутки. Эти объемы больше, чем в два раза превышают те, что были в аналогичный период прошлого года (7,6-12,8 млн кВт-ч в сутки)", — подсчитали в "Укрэнерго".

При этом в пиковые часы производства ВИЭ на пасхальные праздники в этом году суммарная мощность ВЭС и СЭС составляла от 2,3 ГВт до 2,7 ГВт, тогда как в аналогичные периоды предыдущих лет она не превышала 1,4 ГВт.

"Прогнозируя подобную ситуацию, "Укрэнерго" еще накануне, 17 апреля, отдало диспетчерскую команду на ограничение суммарной нагрузки на атомных электростанциях (АЭС) в течение праздничных дней на 1200 МВт", — сказано в сообщении.

Вместе с тем 19 апреля, чтобы с 13:15 до 14:10 сбалансировать мощность ВИЭ (более 2 ГВт) при дальнейшем падении спроса, диспетчеры "Укрэнерго" были вынуждены увеличить мощности ГАЭС на работу в насосном режиме, максимально снизить работу ТЭС, а после исчерпания всех возможностей были применены ограничения генерации ВИЭ на суммарную мощность 380 МВт.

Ранее НЭК "Укрэнерго" ограничило суммарную нагрузку на атомных электростанциях (АЭС) в течение субботы-воскресенья 18-19 апреля до 7 500 МВт (по сравнению со средней суммарной нагрузкой в ​​рабочие дни — около 9000 МВт).

Также в указанные дни прогнозировалось ограничение генерации ВИЭ в пиковые часы производства солнечных электростанций на суммарную величину 500-1000 МВт.

В "Укрэнерго" пояснили, что в течение выходных дней 18-19 апреля в ОЭС Украины прогнозировалось снижение среднесуточного потребления электрической энергии на 10-20% по сравнению со средним уровнем потребления в рабочие дни, которое сегодня составляет около 387 МВт-ч, и на 18% — по сравнению с выходными днями аналогичного периода предыдущих лет.

По данным компании, такое снижение потребления вызвано, прежде всего, сезонным потеплением, а также снижением производства и прекращением деятельности предприятий сферы услуг и так далее из-за карантинных мероприятий.

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В то же время в общем балансе ОЭС Украины значительно увеличился объем производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"Их суммарная пиковая мощность сегодня составляет более 4000 МВт (в аналогичном периоде 2019 года — 1200-1800 МВт)", — резюмировали в "Укрэнерго".

Напомним, потребление электроэнергии в Украине в январе-феврале 2020 года, с учетом технологических потерь в сетях, снизилось на 5,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 27 млрд кВт-ч, тогда как производство упало на 7,5% — до 27,32 млрд кВт-ч.