Энергетика 20 минут назад

Украина почти на треть увеличила выручку от экспорта электроэнергии

Главные рынки для сбыта украинской электроэнергии — Венгрия, Польша и Румыния

Украина почти на треть увеличила выручку от экспорта электроэнергии Украина почти на треть увеличила выручку от экспорта электроэнергии
Фото: Индустрия безопасности

Украина в январе-феврале 2020 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 30,1% (на 19,53 млн долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 84,38 млн долларов, в т.ч. в феврале поставлено э/э на 42,42 млн долларов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По данным Государственной таможенной службы, в Венгрию за два месяца 2020 года поставлена электроэнергия на 40 млн долларов, Румынию — на 21,03 млн долларов, Польшу — на 17,45 млн долларов, другие страны — на 5,88 млн долларов.

Кроме того, Украина в январе-феврале 2020 года импортировала электроэнергию на 57,25 млн долларов (в феврале — на 31,29 млн долларов), в том числе из Словакии — на 25,81 млн долларов, Венгрии — на 19,22 млн долларов, Беларуси — на 7,5 млн долларов, других стран — 4,7 млн долларов.

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Напомним, в январе 2020 года Украина импортировала 560,66 млн кВт-ч электрической энергии, что составляет 3,7% от общего объема электроэнергии, поступившей в энергосистему страны.

Также сообщалось, что потребление электроэнергии в Украине в 2019 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2% (на 3 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом — до 150,22 млрд кВт-ч.

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