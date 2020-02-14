Украина в январе импортировала 3,7% электричества от общего объема

Украина в январе импортировала 560,66 млн кВт-ч электрической энергии, что составляет 3,7% от общего объема электроэнергии, поступившей в энергосистему страны.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго" сообщает "БизнесЦензор".

Указано, что 449,73 млн кВт-ч (80,2%) импорта пришлась на торговую зону "Бурштынский остров".

Как отмечается, из Словакии было импортировано 329,11 млн кВт-ч (73,18% от общего объема импорта в данную торговую зону), что в 2,1 раза больше среднемесячного в 2019 году показателя по данному направлению. Импорт из Венгрии составил 97 млн кВт-ч (21,57%), Румынии — 23,62 млн кВт-ч (5,25%).

"Рост импорта электроэнергии из Словакии обусловлен увеличением с 400 МВт до 600 МВт пропускной способности межгосударственных сечений между Украиной и Словакией с конца ноября 2019 года", — говорится в сообщении.

Известно, что импорт в Объединенную энергосистему страны (ОЭС) составил 110,9 млн кВт-ч (19,8% от общего объема импорта), из них 93 млн кВт-ч (83,86%) пришлось на Беларусь, 17,9 млн кВт-ч (16,14%) — на Россию.

Также "Укрэнерго" сообщает, что в январе импорт в ОЭС был ограничен на 475,8 млн кВт-ч. Объем ограничений из РФ составил 374,6 млн кВт-ч, из Беларуси соответственно 101,2 млн кВт-ч.

По сравнению с декабрем объем импорта электроэнергии увеличился на 12,25%, в частности, импорт из Словакии — на 92,56%, из Румынии — на 20,43%, Беларуси — 91,15%, из России — уменьшился на 30,67%, из Венгрии — в 2,4 раза.

В свою очередь экспорт электроэнергии в январе составлял 697,17 млн кВт-год, что на 24,4% (136,5 млн кВт-ч) выше объема импорта. Большая часть электроэнергии — 277,6 млн кВт-ч (39,82%) была реализована в Венгрию, 222,7 млн кВт-ч (31,94%) — в Румынию, 151,2 млн кВт-ч (21,69%) — Польшу, 45,2 млн кВт-ч (6,48%) — в Молдову.