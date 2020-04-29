Государственная энергетика — возможна ли эффективность?

Украинская энергетика сегодня преимущественно частная – с более-менее эффективным менеджментом и позитивными финансовыми результатами, и государственная — с убытками, "черными" схемами, ремонтами и простоем. Вопрос "Возможна ли эффективность в госсекторе энергетики?" пока выглядит риторическим, сродни известному "Есть ли жизнь на Марсе?". Попробуем разобраться с путями достижения прибыльной и эффективной работы госпредприятий в энергетической сфере.

Кажется, в Украине и власть имущие, и потребители давно и прочно свыклись с мыслью: "Государственное, значит, убыточное, не эффективное". Даже в сфере энергетики, которая в развитых странах мира демонстрирует высокие финансовые результаты. Неэффективность госпредприятий прекрасно иллюстрирует статистика. В соответствии с прошлогодними данными Госстата, в нашей стране насчитывалось 3 789 госпредприятий. При этом, по информации правительства, половина из них банкроты, на 20% "паразитируют" и только 30% — прибыльные. За последние десятилетия неэффективные госпредприятия нанесли Украине более 82 млрд убытков и в наше время ситуация продолжает усугубляться.

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Особенно острой ситуация представляется в энергосекторе, контролируемом государством, а именно — в компаниях "Центрэнерго" и государственных облэнерго — в Харьковской, Тернопольской, Черкасской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областях. Пристальное внимание к этим предприятиям общественности и экспертов вполне оправданно, ведь от их бесперебойной деятельности зависят поставки электроэнергии в дома значительной части украинцев. Только их прозрачная, эффективная и прибыльная работа может уберечь нас от таких напастей, как отключения электроэнергии, скачки напряжения (крайне вредные для нашей с вами бытовой техники) и многодневные ремонтные работы, на которые в случае убыточной деятельности будет банально не хватать денег.

Проблемы у государственных энергокомпаний разные, а их корень, как правило, один. Де-юре эти облэнерго управляются государством, а де-факто олигархами и бизнес-кланами, которые выкручивают их, словно губку, оставляя государству одни убытки. За примерами не нужно далеко ходить. Скажем, государственная электрогенерирующая компания "Центрэнерго", которая находится под фактическим контролем окружения Игоря Коломойского, по итогам 2019 года получила впечатляющий убыток в 2,5 млрд грн. По оценкам экспертов, причина такой неэффективности компании стара как мир: производимая на ее мощностях электроэнергия продавалась близким к Коломойскому ферросплавным предприятиям дешевле, чем стоило ее производство.

Не менее сложная ситуация в "Николаевоблэнерго". Здесь диагноз аналогичен с "Центрэнерго" — "олигархическая недостаточность", а точнее появление дополнительных расходов из-за попадания под олигархический пресс. Так, Государственная аудиторская служба обнаружила 15,5 млн грн сомнительных долгов, образовавшихся в период с 1 октября 2017 по 30 сентября 2019 года путем предоставления финпомощи компании "Энергосети". Компания-должник, как это у нас часто водится, обанкротилась, и облэнерго пришлось сформировать резерв сомнительных долгов на сумму 15,5 млн грн. К этому стоит добавить неоправданные допрасходы на сумму 7 млн грн. Как говорится, одни воруют с прибылей, другие — с убытков.

К убыткам, полученным государственным облэнерго вследствие коррупции и низкой квалификации управления, следует прибавить финансовые потери из-за карантинного кризиса. По оценке эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, на фоне падения доходов украинцев, вынужденно отправленных на карантин, облэнерго не дополучат до 40-50% платежей. Эксперт уверен, что результатом станет проблема с выплатой зарплат и недостаточностью средств на ремонты уже в апреле, а с мая — произойдет череда отключений света и ремонтов оборудования в виду скачков напряжения.

Катастрофическая ситуация в государственных облэнерго, как правило, имеет — первопричину. Там, где руководству не удалось обеспечить прозрачную и эффективную работу, рябит глаза от убытков. Впрочем, есть и примеры правильных стратегий и прибыльной деятельности. Причем на протяжении нескольких последних лет. Скажем, в АО "Хмельницкоблэнерго", несмотря на статус госпредприятия, финансирование инвестиционной программы в 2017 — 2019 гг., выполняется на 100% (для сравнения: в "Запорожьеоблэнерго" — 28,65%, "Харьковоблэнерго" — 37,49%, "Николаевоблэнерго" — 69,3%).

При этом стабильно растущая чистая прибыль (85,7 млн грн по итогам 2019 года) превышает прибыль всех государственных облэнерго вместе взятых — АО "Харьковоблэнерго" — 1,139 млн грн, АО "Запорожьеоблэнерго" — 0,672 млн грн, АО "Николаевоблэнерго" — 30, 440 млн грн, ПАО "Тернопольоблэнерго" — 0,639 млн грн. Фактически руководству "Хмельницкоблэнерго" по итогам 2019 года удалось достичь самого высокого уровня прибыли среди операторов систем распределения (с государственной долей).

Важным показателем эффективности деятельности облэнерго выступает уровень расчетов с ДП "Энергорынок", представлющим собой оптовый рынок электроенергии до внедрения новой модели. Так вот только два облэнерго по результатам 2018 года (до перехода на новую модель) в полном объеме рассчитались перед этим госпредприятием за купленную электроэнергию. Это — "Черниговоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго". Для сравнения: долги перед ДП "Энергорынок" у "Харьковоблэнерго" составляют 434,5 млн грн, а у "Запорожьеоблэнерго" достигают 716,8 млн грн.

"Хмельницкоблэнерго" также обеспечило самый высокий прогнозный объем выплаты дивидендов среди государственных облэнерго — более 30 млн грн, в то время как ближайшее по этому показателю и занимающее 2-е место в дивидендной "табели о рангах" "Николаевоблэнерго" — только 10,7 млн грн, а "Запорожьеоблэнерго" — только 202 тысяч грн. А ведь дивиденды, пропорционально доле ФГИ в акционерном капитале, пополняют государственную казну, позволяя правительству финансировать важные государственные проекты.

"Ситуация в облэнерго очень разная, — рассказывает первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, — Скажем, такое госпредприятие как "Запорожьеоблэнерго" стало объектом масштабных коррупционных сделок на сотни миллионов гривен. В этой компании просто списали очень большие деньги, причем явно в незаконный способ. С другой стороны, есть "Хмельницкоблэнерго", которым руководит Олег Козачук. По моей оценке, адекватный, профессиональный, порядочный специалист, к которому я отношусь с уважением. То есть результат очень зависит еще и от миноритарных акционеров и от первых лиц компаний. Впрочем, вся система государственного управления в энергетике сегодня абсолютно нивелирована и это реальная экономическая угроза".

"Нам нужны прозрачные, открытые и честные конкурсы, когда понятно кто в них принимает участие. Хотелось бы увидеть биографию этих людей, их опыт, оценить, подумать, и только в таком случае менять, — считает Президент Ассоциации энергоэффективности и энергосбережения Виталий Постоленко, — Бывает, что человек выигрывает десятки конкурсов за год, а его вообще никуда не назначают. При этом ничего нельзя доказать, поскольку все это закрыто и информации об этом нет. Изменить ситуацию можно только когда назначается профессиональная комиссия. А когда в комиссии сидят люди, которые ничего не понимают в энергетике, то, как они могут принимать решения по назначению?! То есть важны качественный состав комиссии и открытость процедуры".

Как видим, проблема эффективного управления гособлэнерго существует, но при правильном подходе может быть решена. Однако, вместо того, чтобы сформулировать правильные стандарты управления энергетическими компаниями (на примере того же "Хмельницкоблэнерго") правительство по непонятным критериям меняет одних исполняющих обязанностей на других. При этом в качестве руководителей разных облэнерго нередко всплывают "и.о.", за которыми тянутся шлейфы уголовных дел. В качестве отрицательного примера можно привести "Запорожьеоблэнерго". Результат впечатляет: налоговый долг предприятия составляет около 865 млн грн, а кроме того на протяжении 3-х лет оно выступает фигурантом 55 (!) уголовных судебных дел.

Сегодня вокруг ФГИ идет активная дискуссия: оставить все, как есть, меняя одних исполняющих на других, или сделать все возможное для организации публичных прозрачных конкурсов на руководящие должности в госпредприятиях. Последнее должно обезопасить нашу страну от ситуаций перелетающих с одного госпредприятия на другое "и.о.", которые оставляют после себя не только отрицательные финрезультаты, но и, что называется, выжженную землю.

"Если говорить о смене одних исполняющих обязанности на других исполняющих обязанности, то сейчас это выглядит не совсем логично, — комментирует сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, — Нам нужны прозрачные конкурсы на должности, в которых условия для руководства энергетических госпредприятий не будут прописываться "на коленях". У претендентов на должности должны быть опыт работы, отсутствие шлейфа коррупционных дел, наличие примеров по успешному руководству такого рода объектами".

По сути, решается главное: каким будет выбор Президента Зеленского и его команды с учетом коррупции с одной стороны и прозрачности с другой. Что выберет для себя новая команда депутатов в Верховной Раде — приватизировать прибыльные госпредприятия и существенно наполнить госбюджет или продолжить привычный "дерибан" и теневой заработок на госсобственности, который отбрасывает экономическое развитие страны на много лет назад.

Пора понять, что важным фактором, влияющим на последующую приватизацию облэнерго, является их инвестиционная привлекательность, которая в свою очередь раскладывается на "паззлы" — прозрачность, высокий уровень реализации инвестпрограмм, своевременное выполнение расчетов и пр. Но в этом случае возникает закономерный вопрос. Почему, например, эффективно работающее "Хмельницкоблэнерго" в числе трех облэнерго подверглось кадровой перетасовке? Возможно, государству стоит делать акцент на подготовку инвестиционно привлекательных облэнерго перед приватизацией по примеру "Хмельницкоблэнерго"? Но вместо этого наблюдаем очередной этап кадровой чехарды, и появление во главе облэнерго и.о.-"профессионалов", которые способны только ухудшить состояние дел на вполне жизнеспособных госпредприятиях.

Хочется знать интересовались ли власть имущие позицией посольства США — страны, к мнению которой так любят прислушиваться наши руководители? А ведь известно, что американские инвесторы неоднократно демонстрировали свою заинтересованность в приобретении облэнерго и объектов генерации. В этой связи очень высока вероятность, что посольство США внимательно следит за ситуацией с государственными облэнерго.

Как видим, государство стоит на распутье. Какой именно путь выбрать? Первый вариант — бесконечно "тасовать" замыленную колоду и.о. руководителей, многие из которых уже скомпрометированы и уличены в коррупционных сделках. Второй вариант, начать активную предпродажную подготовку, доверив приведение облэнерго в инвестиционно привлекательный "товарный вид" настоящим профессионалам, которые уже проявили себя. Какой выбор сделает Президент и его команда, мы узнаем уже в ближайшее время.