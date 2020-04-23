Украина по итогам года потребит на 7% меньше электроэнергии — Минэкоэнерго

Минэкоэнерго прогнозирует падение энергопотребления в Украине на 7% по итогам года. В карантинные месяцы этот показатель достигнет 10%. Об этом во время онлайн-встречи Европейской бизнес-ассоциации "Энергетическая безопасность страны в условиях чрезвычайной ситуации и последующий выход из кризиса" заявила и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, передает корреспондент Delo.ua.

"Мы прогнозируем по году падение потребления электроэнергии на 7%, а в карантинные месяцы — на 10%", — сказала чиновник.

При этом она отметила, что отрасль находится в сложном состоянии. Поэтому необходимо разработать энергетический и топливный баланс, отвечающий реальному спросу и предложению, стабилизировать работу энергосистемы страны и убрать существующий профицит. Отвечая на уточняющий вопрос, она отметила, что этот документ может быть разработан уже к следующему четвергу, 30 апреля. "Завтра мы получим физический баланс электроэнергии, еще в течение двух дней — топливный баланс. Буду делать все возможное, чтобы уже в следующий четверг был план действий для отрасли", — отметила и.о. министра.

Работа предстоит комплексная: в общем, и.о. министра назвала ряд вопросов, которые требуют срочного внимания. Это и зеленый тариф, требующий компромиссного решения, которое учтет интересы государства, потребителей и инвесторов. И изменение механизма ПСО (соцобязательства энергокомпаний). И тариф на передачу электроэнергии, который необходимо пересмотреть, чтобы решить вопрос расчета компании "Укрэнерго" с ГП "Гарантированный покупатель".