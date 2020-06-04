Верховная Рада назначила министром культуры экс-гендиректора "1+1" Александра Ткаченко

Верховная Рада на заседании в четверг, 4 июня, назначила министром культуры народного депутата от фракции "Слуга народа", главу Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики ВР Александра Ткаченко.

За это решение проголосовали 263 парламентариев.

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Отметим, что кандидатуру Ткаченко согласовали на заседании фракции "СН", которое состоялось 1 июня. Тогда замглава фракции Евгения Кравченко отметила, что они делегировали на пост главы Минкульта Ткаченко. Его место руководителя парламентского комитета займет Никита Потураев. При этом Ткаченко сразу же подтвердил этот факт и признался, что благодарен коллегам за доверие.

Оппозиционные народные депутаты выразили опасение, что с приходом Ткаченко в Министерство культуры у него возникнет конфликт интересов в вопросе Одесской киностудии. Кроме того, директор "Укркинохроники" Алина Хорошилова обвинила Ткаченко в клевете на руководство "Укркинохроники". Она считает, что это было сделано ради получения контроля над имуществом и земельными участками государственного предприятия.

"Предоставленные мною документы доказывают, что Ткаченко откровенно врал и манипулировал на пресс-конференции", — заявила она, комментируя слова Ткаченко, о том, что "Укркинохроника" якобы незаконно выделила земли под застройку. Также директор государственного предприятия отвергла обвинения Ткаченко в доведении предприятия до банкротства.

При этом многие политики отметили, что Ткаченко долгое время занимал пост генерального директора канала "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, и это может повлиять на культурную политику в Украине. Сам Ткаченко уверен, что сфера культуры мало касается интересов олигарха Игоря Коломойского.

"Я уже год работаю политиком и, в принципе, выбор мой был сознательный. По работе с Игорем Валерьевичем: я с ним работал более 10 лет, безусловно, его хорошо знаю, но культура (сфера культуры), и те интересы и вызовы, которые существуют в сфере культуры, имеют мало касательного к интересам господина Коломойского", — заявил он в комментарии "Радио Свобода".

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