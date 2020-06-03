Глава "Укркинохроники" обвинила Ткаченко в попытке рейдерского захвата предприятия

Директор "Укркинохроники" Алина Хорошилова обвинила главу комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко поклепе на руководство "Укркинохроники". Она считает, что это было сделано ради получения контроля над имуществом и земельными участками государственного предприятия.

"Предоставленные мною документы доказывают, что Ткаченко откровенно врал и манипулировал на пресс-конференции", — заявила директор Алина Хорошилова, комментирую заявление Ткаченко, о том, что "Укркинохроника" якобы незаконно выделила земли под застройку. Также директор государственного предприятия отвергла обвинения Ткаченко в доведении предприятия до банкротства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам Хорошиловой, заявление о передаче имущества предприятия третьим лицам или компаниям является откровенной ложью. И земельные участки, и недвижимость оставалась и остается на балансе "Укркинохроники".

Также она назвала манипуляцией высказывание Ткаченко относительно выделения "Укркинохронике" земли для застройки.

"Ткаченко сказал, что киностудия обратилась к городу выделить землю под застройку. Но киностудия обращалась к городу с просьбой выделить землю под эксплуатацию самой киностудии, а также жилого дома, который находится у нас на балансе. Я не понимаю к чему эта постоянная ложь! Я передала все документы журналистам, к слову Ткаченко когда-то тоже работал в этой профессии, очень хочу увидеть реакцию, когда его попросят прокомментировать искажение им очевидных фактов", — сообщила директор "Укркинохроники".

Представители "Укркинохроники" обвинили Ткаченко в том, что он используя ресурсы возглавляемого им комитета, занимается доведением их предприятия до банкротства, вместо того, чтобы наоборот оказывать им содейтсвие и помощь.

Хорошилова полагает, что Ткаченко пытается рейдерским путем захватить государственное предприятие. При это глава "Укркинохроники" провела аналогии с приватизацией Ткаченко "Одесской киностудии".

"Странная ситуация получается. Ткаченко приватизирует Одесскую киностудию — это нормально. И киностудия уходит от государства. Но когда подписывается инвестиционный договор, согласно которому восстанавливается киностудия и она остаётся у государства, то это считается ненормальным. Я вижу, как Ткаченко ситуативно меняет позицию в зависимости от собственных интересов. Стоит отметить, что в ходе пресс-конференции на вопрос журналиста будет ли приватизировано ГП "Укркинохроника", внятного ответа не прозвучало, как, впрочем, и на многие другие острые вопросы.

Я не удивлюсь, если со временем на территории, где сейчас находится ГП "Укркинохроника", мы увидим новостройки Вавриша. Сейчас один из его объектов находиться у нас за забором, что так же вызывает множество вопросов", — сказала Хорошилова.

Напомним, ранее "Гильдия кинематографистов Одессы" заявила, что если Ткаченко возглавит министерство культуры, то он может воспользоваться совим положением для давления на суд по делу о Одесской киностудии.