В Украине заработала единая экологическая онлайн-система, интегрированная с "Дією"

Кабинет министров урегулировал работу единой экологической платформы "ЭкоСистема", приняв соответствующее постановление. Об этом говорится в сообщении правительства.

Принятый документ определяет платформу как общегосударственную экологическую автоматизированную информационно-аналитическую систему, интегрированную с порталом "Дія", которая призвана обеспечить доступ к экологической информации, а также эффективное электронное взаимодействие между государством, бизнесом и обществом с целью получения админуслуг в сфере защиты окружающей среды.

Отмечается, что решение призвано обеспечить высокий уровень осведомленности украинцев о состоянии окружающей среды; облегчить внедрение механизма электронного управления; гарантировать прозрачность деятельности органов власти; упростить обобщение и систематизацию информации об окружающей среде, которой располагают власти на разных уровнях; способствовать согласованию позиций стейкхолдеров и активизации участия общественности при принятии решений, касающихся экологической политики.

Читайте также: В Украине тестируют фиксацию экологических преступлений на основе спутниковых снимков

"С сегодняшнего дня "ЭкоСистема" становится официальным государственным веб-порталом. Это единственный ресурс проверенной экологической информации и получения экологических админуслуг", — подчеркнул министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

По его словам, на базе системы открыто уже 66 реестров, и в Минприроды постоянно работают над увеличением количества опубликованных наборов экологических данных. В ведомстве обещают, что к концу 2021 года их будет уже около 80.

"ЭкоСистема" также объединяет Государственный кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда, сайт wownature.in.ua и Национальный реестр выбросов и переноса загрязнителей.

В системе доступно получение следующих админуслуг: вывод из оценки воздействия на окружающую среду, вывод относительно трансграничной перевозку отходов, включенных в Зеленый перечень отходов, декларация об отходах, декларация об отходах, разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (только для сотрудников Минприроды), разрешение на специальное водопользование, лесорубный билет, лицензия на хоздеятельность по обращению с опасными отходами, сертификат о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов.

Напомним, что Минприроды представило национальную экологическую онлайн-систему в тестовом режиме еще в мае. На данный момент она еще работает с плашкой "тестирование".