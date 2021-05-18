Минприроды уходит в "peopleless-режим", запуская экологическую онлайн-систему

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов представило на всеукраинском форуме "Украина 30" 18 мая национальную онлайн-систему в сфере защиты окружающей среды. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Диалог с министерством должен быть удобным, прозрачным и конструктивным, без бюрократии. Мы хотим, чтобы при поиске экологической информации люди не писали запросы и не ожидали ответов. А услуги были не только paperless, но и peopleless, то есть предоставлялись без вмешательства должностных лиц, там где это возможно", — отметил министр Роман Абрамовский.

Отмечается, что на портале уже доступны:

- получение заключения на трансграничную перевозку отходов, включенных в Зеленый перечень;

- декларация об отходах;

- выдача лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами;

- отчет об использовании воды по форме 2ТП — водхоз;

- государственный кадастр природно-заповедного фонда Украины.

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"Это современное IT-решение, благодаря которому люди будут иметь удобный доступ к открытым данным, а бизнес будет получать все административные услуги онлайн", — отмечают в Минприроды.

Всего в онлайн будет переведено 29 услуг и оцифровано более 60 реестров экологических данных, систем мониторинга и контроля.

Напомним, что в феврале Государственная экологическая инспекция запустила чат-бота, через которого будет принимать от граждан заявления об экологических нарушениях — к примеру, о появлении свалок или вырубке леса

Отметим также, что в Минэкологии считают необходимым создать фонд для стимулирования "зеленой" модернизации промышленности.