"Привет" Порошенко и Гонтаревой, удар по сети Mere и новые санкции: последние решения СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании 15 октября утвердил План обороны Украины, стратегию биологической безопасности и защиты страны, а также одобрил санкции против 237 человек.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"Был утвержден впервые в истории современной Украины План обороны Украины. Это большой документ, над которым работали почти два года, который четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня есть перед нашей страной", — рассказал Данилов.

В частности, отметил он, документ предусматривает механизмы сотрудничества различных ведомств в случае чрезвычайных ситуаций и привлечение сил территориальной обороны.

Также утвердили стратегию биологической безопасности и защиты страны.

"Вы знаете, что COVID и другие болезни, которые сегодня есть в мире, к большому сожалению, они не только для нашей страны, но и для всего мира стали большим вызовом. И мы утвердили сегодня на заседании СНБО стратегию биобезопасности и биозащиты для того, чтобы привести в норму все вопросы, которые есть в этой сфере и для того, чтобы все соответствующие органы работали в соответствии с теми, вызовами, которые есть", — заявил Данилов.

Кроме этого, приняли стратегию информационной безопасности Украины в разрезе российской агрессии.

"Вопрос информационной безопасности… Были горячие дискуссии относительно этой стратегии. Речь идет о ситуации в информационной безопасности. Вы знаете, что мы находимся в тяжелом положении относительно того, что касается агрессии Российской Федерации. Она существует не только на фронте, но на информационном фронте. Они используют СМИ для влияния на нашу Украину, на наших людей. Такая стратегия была сегодня рассмотрена и принята на заседании СНБО", — рассказал Данилов.

Также СНБО одобрил санкции против людей, которые участвовали в подготовке выборов в Госдуму Российской Федерации на Донбассе и в Крыму.

"У нас на сегодняшний день было принято решение в отношении тех людей, которые принимали непосредственное участие в обеспечении работы по выборам в Госдуму РФ на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей. И сегодня были следующие люди, было 237 человек… в отношении которых были применены санкции", — заявил Данилов.

Также СНБО принял решение о запрете работы в Украине российской сети магазинов "Mere".

"Компания "Mere" после сегодняшнего заседания СНБО не имеет права работать. Я бы хотел вас проинформировать, что на сегодняшний день единственный город, где продолжалась их деятельность — это Белая Церковь, но после сегодняшнего заседания СНБО они не могут работать на территории нашей страны", — рассказал Данилов.

Напомним, В СНБО ранее заявили, что магазины российской сети Mere в Украине скоро закроют, но они до сих пор работают.

Еще один вопрос — доклад глав Службы безопасности Украины и МВД по делам, связанным с государственной изменой. Всего было 1600 таких дел начиная с 2014 года. Сколько из них в судах — Данилов не сказал, уточнив только, что там "большое количество".

Секретарь СНБО упомянул в этом контексте дело Виктора Медведчука. И напомнил, что в уголовном деле фигурирует бывший президент Украины Петр Порошенко и экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. Данилов пообещал, что этот вопрос еще будет подниматься на СНБО.

Также на СНБО рассматривали вопрос недр. Данилов заявил, что СБУ будет разбираться, как 23 компании получили в Украине лицензии на добычу углеводородов. Он также заявил, что от двух лицензий отказалась семья Злочевских, но остальные пока не торопятся этого делать.Также 1 ноября заработает портал на базе СНБО, и там будут все 3044 компании, которые получили лицензии на добычу полезных ископаемых в Украине.

Кроме этого, рассматривали санкции по контрабандистам и ворам в законе.Данилов заявил, что по 108 фигурантам этих списков были допущены ошибки, за что виновные уже понесли наказание.

Продолжается работа в отношении криминальных авторитетов и воров в законе. Из 17 воров в законе, которые были под санкциями СНБО, на сегодняшний день никто не находится на свободе. Часть покинула территорию Украины, другая часть находится в СИЗО.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины запустил базу данных всех физических и юридических лиц, против которых Украина ввела санкции.

Так, за 2021 год, согласно опубликованным данным, санкции были введены президентом Владимиром Зеленским против 1657 человек.