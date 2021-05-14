СНБО решил ввести санкции против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 14 мая решил ввести санкции против 557 "воров в законе" и 111 иностранных криминальных авторитетов с запретом на въезд в Украину и принудительным выдворением тех из них, кто в ней находится.

Об этом сообщил в видеообращении президент Владимир Зеленский. По его словам, большинство лиц из списка известных "воров в законе" находится сейчас не в Украине, а количество находящихся в Украине на свободе "уменьшилось вдвое, с 34 до 17 лиц".

"Сегодня мы сделали все, чтобы эта цифра равнялась нулю. В ближайшее время и навсегда ко всем этим лицам применены блокирование активов, запрет въезда в Украину, [...] отказ в продлении срока пребывания в Украине, невозможность приобретения ими гражданства Украины и принудительное выдворение. Другими словами, тем, кто не в Украине, нечего сюда приезжать. Тем, кто в Украине, нечего тут задерживаться", — сказал он.

То же касается, по словам президента, и лидеров криминальных группировок — так называемых криминальных авторитетов.

"Мы гостеприимная страна, но не для 111 иностранцев. Это криминальные авторитеты, к которым сегодня применен такой же пакет санкций. Мы не говорим вам "до свидания". Мы говорим "прощайте", — заявил Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что СНБО рассмотрел неотложные меры по биологической безопасности Украины, а также по защите Украины в киберпространстве и созданию кибервойск Украины, однако не раскрыл подробности этих тем.

Помимо этого, он отметил, что на заседании было решено провести аудит госземель и зданий в элитных лесных районах столицы Конча-Заспа и Пуща-Водица, а также оснований, на которых на соответствующих госдачах проживают бывшие чиновники и правоохранители.