Политика 1 час назад

Зеленский анонсировал "великое переселение" бывших чиновников из Конча-Заспы и Пущи-Водицы

По словам президента, это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники и налоговики

Пуща-Водица. Фото: скриншот видео с YouTube-канала Летаем Вместе Пуща-Водица. Фото: скриншот видео с YouTube-канала Летаем Вместе
Пуща-Водица. Фото: скриншот видео с YouTube-канала Летаем Вместе

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 14 мая решил провести аудит госземель и зданий в элитных лесных районах столицы Конча-Заспа и Пуща-Водица, а также оснований, на которых в них проживают бывшие чиновники и правоохранители. Об этом сообщил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

"В целом речь о 400 га заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач. В конце 2014 во времена бывшего президента по постановлению правительства был отменен перечень категорий лиц, которые имеют право на льготное проживание, что, на первый взгляд, выглядит неплохо. Но на самом деле это легализовало нахождение на этих землях и резиденциях за очень символическую плату ряда непонятных лиц", — сказал он.

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По словам Зеленского, это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, среди которых есть "люди по фамилии Пискун, Ландик, Васюнюк, министры времен Януковича, например Табачник и Богатырева, вице-премьер времен Порошенко Зубко и даже директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин".

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Эти и другие люди, как отметил глава государства, получили документы на пользование зданиями, делали в них ремонт, получали возмещения за ремонт в размере 50% и могли там проживать по символической цене.

"Сегодня мной поставлена задача провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице, установить полный перечень лиц, которые там проживают, на каких основаниях они получили это право. То есть, всю необходимую информацию, после которой нами будет начато великое переселение этих народов... Поздравляю всех. Весна пришла", — высказался Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что СНБО рассмотрел неотложные меры по биологической безопасности Украины, а также по защите Украины в киберпространстве и созданию кибервойск Украины, однако не раскрыл подробности этих тем.

Напомним, еще одним решением, принятым на заседании, стало введение санкций против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.

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