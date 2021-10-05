Политика 50 минут назад

СНБО запустил базу данных всех попавших под украинские санкции

Реализация затеи пока очень "сырая", но дает возможность проверить наличие ограничений для того или иного человека

Офис президента, где проходят заседания СНБО. Фото: Depositphotos Офис президента, где проходят заседания СНБО. Фото: Depositphotos
Офис президента, где проходят заседания СНБО. Фото: Depositphotos

Совет национальной безопасности и обороны Украины в рамках своей информационно-аналитической системы СОТА запустил базу данных всех физических и юридических лиц, против которых Украина ввела ограничительные меры.

В электронном виде, однако, система пока фактически не работает. Отмечается, что "портал находится в режиме тестовой эксплуатации".

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В ней предусмотрена сортировка по типу лиц (физические/юридические), по актуальности санкций (действующие и недействующие), по номеру указа президента о введении санкций и дате его издания, по фамилии фигуранта, дате его рождения, типу самих ограничений, сроку действия санкций и дате завершения этого срока, гражданству фигуранта, месту его проживания и занятости.

Имеющуюся информацию о нынешних фигурантах санкций, однако, можно скачать в виде Excel-таблицы. Всего в ней содержится 3961 пункт, однако данные касаются только физических лиц.

Данные же о юрлицах, против которых Украина ввела санкционные ограничения, пока даже нельзя скачать в виде таблицы.

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В целом стоит отметить, что данные представлены хаотично и небрежно, без единого подхода к отображению ФИО фигурантов и их украинской транслитерации. По сотням людей нет полной информации, в частности, о гражданстве, занятости и особенно о месте проживания — собственно, в таком различном формате указывается информация о фигурантах санкций и в самих документах об их введении (приложениях к соответствующим указам президента).

За 2021 год, согласно опубликованной таблице, санкции были введены президентом Владимиром Зеленским против 1657 человек — почти 42% от всего количества и больше, чем за какой-либо предыдущий год.

Напомним также, что  предпоследний соответствующий указ главы государства касался, среди прочего, главреда издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, а также видеоблогера и идеолога партии своего имени Анатолия Шария и его супруги и главреда издания "Шарий.net" Ольги Шарий (Бондаренко).

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