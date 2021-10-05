СНБО запустил базу данных всех попавших под украинские санкции

Совет национальной безопасности и обороны Украины в рамках своей информационно-аналитической системы СОТА запустил базу данных всех физических и юридических лиц, против которых Украина ввела ограничительные меры.

В электронном виде, однако, система пока фактически не работает. Отмечается, что "портал находится в режиме тестовой эксплуатации".

Подпишитесь на канал DELO.UA

В ней предусмотрена сортировка по типу лиц (физические/юридические), по актуальности санкций (действующие и недействующие), по номеру указа президента о введении санкций и дате его издания, по фамилии фигуранта, дате его рождения, типу самих ограничений, сроку действия санкций и дате завершения этого срока, гражданству фигуранта, месту его проживания и занятости.

Имеющуюся информацию о нынешних фигурантах санкций, однако, можно скачать в виде Excel-таблицы. Всего в ней содержится 3961 пункт, однако данные касаются только физических лиц.

Данные же о юрлицах, против которых Украина ввела санкционные ограничения, пока даже нельзя скачать в виде таблицы.

В целом стоит отметить, что данные представлены хаотично и небрежно, без единого подхода к отображению ФИО фигурантов и их украинской транслитерации. По сотням людей нет полной информации, в частности, о гражданстве, занятости и особенно о месте проживания — собственно, в таком различном формате указывается информация о фигурантах санкций и в самих документах об их введении (приложениях к соответствующим указам президента).

За 2021 год, согласно опубликованной таблице, санкции были введены президентом Владимиром Зеленским против 1657 человек — почти 42% от всего количества и больше, чем за какой-либо предыдущий год.

Напомним также, что предпоследний соответствующий указ главы государства касался, среди прочего, главреда издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, а также видеоблогера и идеолога партии своего имени Анатолия Шария и его супруги и главреда издания "Шарий.net" Ольги Шарий (Бондаренко).