"На место ставим предателей государства": Зеленский о важности работы СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил деятельность Совета национальной безопасности и обороны.

По его словам, этот орган "ставит на место предателей государства", заявил он на брифинге в ходе выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце (Львовская область).

Зеленский считает, что до его президентства все говорили, что СНБО — это "кладбище".

"И здесь заработал орган, и выглядит достаточно мощным органом. И выглядит так: "А что они себе позволяют?". На место ставим предателей государства. Вот, что они себе позволяют. Не правильно это? Нет вопросов. Будет после меня по-другому, а после меня точно будет", — заявил глава государства.

Президент также рассказал, по каким темам в ближайшее время ожидает работы от Совета нацбезопасности и обороны.

"СНБО активно работает, там есть много вопросов относительно недр. Знаю, что недожата тематика с контрабандой", — заявил он.

При этом Зеленский добавил, что через две недели должны показать результаты.

"Вопрос поставок угля, которого не хватает, этот вопрос также будет подниматься на заседаниях СНБО. Важно всем нам прожить отопительный период и достойно его пройти несмотря на все риски", — подытожил президент.

Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении бюджета на оборону Украины.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 20 августа после доклада главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова решил ввести санкции против ряда юридических и физических лиц.

В частности, было решено ввести санкции против лиц, осуществляющих ныне в Крыму "правосудие" под юрисдикцией России, а также против представителей генералитета и разведки РФ.

Под санкции попали видеоблогер и идеолог партии своего имени Анатолий Шарий, его супруга Ольга Шарий (Бондаренко), а также ее мать Алла Бондаренко, номинально возглавлявшая ранее Партию Шария, а также номинально возглавляющая интернет-издание "Шарий.нет", главредом которого является Ольга Шарий.