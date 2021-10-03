Политика 40 минут назад

Зеленский еще не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок

Президент объяснил свои слова относительно продолжительности президентства, пока не выполнит все обещания

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не решил относительно второго президентского срока.

Об этом он сказал на брифинге в ходе выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце (Львовская область).

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В частности, глава государства объяснил свои слова относительно продолжительности президентства, пока не выполнит все обещания.

"Я ничего не решил по поводу второго срока", — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что желает выполнить все обещания до завершения каденции.

Теперь он объяснил эти слова.

"Я говорил, что считаю, что мы выполнили 30-35% нашей программы, и я говорил, что если мы не будем работать в Раде, и если будет постоянно политический спам, то мы не успеем это сделать. А я хочу успеть сделать все, что обещал. Но это не значит, что если я это успею сделать за 4,5 года, то я за полгода до конца каденции уйду. Нет, я поработаю", — заверил он.

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Перед этим президент Украины Владимир Зеленский оценил работу собственной партии "Слуга народа" за два года на "3 с плюсом" по 5-балльной шкале, а свою работу он оценил на 7-8 по 12-балльной.

Как известно, в течение 1-3 октября в Трускавце проходит большое заседание фракции "Слуга народа" с участием Офиса президента, правительства и силовиков.

Между тем, народные депутаты от "Слуги народа" собрали в Трускавце более 150 подписей за отставку Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады. Теперь парламентарии смогут вынести этот вопрос на рассмотрение ВР.

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