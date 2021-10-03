Зеленский оценил работу партии "Слуга народа" за два года на "3+"

Президент Украины Владимир Зеленский оценивает работу собственной партии "Слуга народа" за два года на "3 с плюсом" по 5-балльной шкале, а свою работу он оценил на 7-8 по 12-балльной.

Об этом глава государства заявил журналистам на выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце (Львовская область), передает "УП".

"Не хватает опыта. Я вижу большое количество людей, которые очень сильно подтянулись. Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было в Украине, не было много таких людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене", — отметил Зеленский.

При этом он дал свою оценку "слугам" за два года по 5-балльной шкале: "Считаю, что сегодня — 3 с плюсом".

В то же время, как изменился сам Зеленский за два года и как оценивает собственную работу, президент сначала отвечать не хотел.

"Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. 7-8, так говорят? По 12-балльной. Я где-то в середине", — считает он.

Как известно, в течение 1-3 октября в Трускавце проходит большое заседание фракции "Слуга народа" с участием Офиса президента, правительства и силовиков.

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Президент Зеленский 2 октября начал свое участие в заседании фракции, он ознакомился с работой каждой группы, которая нарабатывает план реформ на ближайшие два года.

Нардепы в Трускавце работали в группах над детализацией "Плана трансформации страны", после чего презентовали свои наработки для дальнейшего обсуждения.

Глава государства принял участие в обсуждении итогов работы групп, а после чего выступил с речью.

Между тем, народные депутаты от "Слуги народа" собрали в Трускавце более 150 подписей за отставку Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады. Теперь парламентарии смогут вынести этот вопрос на рассмотрение ВР.