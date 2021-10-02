В "Слуге народа" начали сбор подписей за отставку Разумкова — СМИ

Народные депутаты от правящей партии "Слуга народа" начали сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Подписи собирают в рамках заседания политсилы в Трускавце (Львовская область), рассказало несколько проинформированных источников "РБК-Украина".

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Указано, что недавно фракция "Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Разумкова.

Впоследствии в Раде заявили, что уже подготовили подписные листы.

Однако затем нардеп и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прислал еще одно обращение об отставке Разумкова, поэтому процедуру перезапустили.

В свою очередь пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский не причастен к этой инициативе.

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Известно, что 2 октября в Трускавце проходит второй день большого заседания фракции "Слуга народа" с участием Офиса президента, правительства и силовиков.

Президент Зеленский уже начал свое участие в заседании фракции, он ознакомился с работой каждой группы, которая нарабатывает план реформ на ближайшие два года.

Предполагается, что нардепы будут работать в группах над детализацией "Плана трансформации страны", после чего презентуют свои наработки для дальнейшего обсуждения.

Планируется, что глава государства примет участие в обсуждении итогов работы групп, а после чего выступит с речью.