Политика 3 часа назад

Арахамия подал второе обращение об отставке Разумкова — лично от себя

У спикера Верховной Рады пообещали выдать новый комплект подписных листов безотлагательно

Спикер ВР Дмитрий Разумков. Фото: Дмитрий Разумков / Facebook Спикер ВР Дмитрий Разумков. Фото: Дмитрий Разумков / Facebook
Спикер ВР Дмитрий Разумков. Фото: Дмитрий Разумков / Facebook

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия второй раз обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с обращением о сборе подписей за отставку спикера — теперь лично от своего имени. Об этом сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний на своей странице в Facebook.

"Или фракция "Слуга народа" изменила свою позицию, или председатель фракции Давид Арахамия не очень хорошо разбирается в парламентских процедурах", — написала Туний.

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Отметив, что "похоже, одного обращения от фракции насчет подписных листов об отзыве председателя парламента с должности было мало", она рассказала, что поступило второе — лично от нардепа Арахамии.

"Что ж, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно", — подытожила пресс-секретарь, прикрепив к посту фото заявки депутата.

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Напомним, вчера, 30 сентября 2021 года, депутаты Верховной Рады по инициативе лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии начали официальную процедуру сбора подписей за отставку председателя парламента Дмитрия Разумкова. По словам спикера, он сразу же направил документ в аппарат парламента, поскольку не намерен препятствовать процессу сбора подписей.

Позднее в "Слуге народа" заявили, что сбор подписей за отставку Разумкова — личное право Арахамии, а тема отзыва с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова на заседаниях фракции не обсуждалась.

Отметим, Разумков возглавляет парламент с конца августа 2019 года, когда заработала Рада 9-го созыва. Он также возглавлял партию "Слуга народа", пока на съезде не был избран новый лидер в лице Александра Корниенко (в парламенте он является лишь замглавы фракции Арахамии).

В течение 2021 года Разумков систематически выступал против юридически спорных инициатив и решений, предлагаемых и принимаемых другими органами власти и представителями правящей команды, в том числе выступал против санкций, накладываемых на украинцев президентом Зеленским по рекомендациям СНБО.

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На днях в контексте инициированного Зеленским законопроекта об олигархах спикер выступил против наделения СНБО правом определять список таких лиц, как это было предложено в документе. Из-за юридической коллизии осталось непонятным, считать ли учтенной соответствующую правку Разумкова, наделяющую такими полномочиями не СНБО, а Нацагентство по предотвращению коррупции. Чтобы выйти из ситуации, спикер предложил Зеленскому ветировать принятый закон.

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