Политика 1 час назад

Отставка Разумкова: собрано необходимое число подписей, Зеленский поддержал эту инициативу

По состоянию на 17:30 под коллективной инициативой об отставке спикера ВР было собрано более 150 подписей нардепов

Дмитрий Разумков. Фото: Facebook / Дмитро Разумков Дмитрий Разумков. Фото: Facebook / Дмитро Разумков
Дмитрий Разумков. Фото: Facebook / Дмитро Разумков

Фракция правящей партии "Слуга народа" собрала более 150 подписей за отставку Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады.

Теперь народные депутаты смогут вынести этот вопрос на рассмотрение парламента, сообщила пресс-секретарь политсилы Юлию Палийчук.

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Она отметила, что по состоянию на 17:30 под коллективной инициативой об отставке спикера ВР было собрано более 150 подписей нардепов.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал процедуру отставки Разумкова. По его словам, это вопрос внутрифракционный.

Как признался глава государства, ему не нравится то, что Разумков выносит вопрос своей отставки в медиа, поскольку он является внутрифракционным.

"Вопрос Дмитрия Александровича для меня не вопрос. Я считаю, что это вопрос внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы, или его консультантов, в том, что он выносит этот вопрос в медиа. Для меня все просто: если мы боремся с олигархами, подпиши закон, если не подписываете — ищите другую команду", — заявил президент в ефире телеканала "Дом".

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При этом Зеленский добавил, что Разумков "живет своей жизнью", если выступает против политики, которую поддерживает большинство в Верховной Раде.

"Если не поддерживаете политику в отношении олигархов, если не поддерживаете санкционную политику в отношении Медведчука, то у этих людей другие политические взгляды, и это нормально. Но, если они другие, чем у 200 человек, и другие, чем у 73%, которые отдали свои голоса за эту программу, то значит, что ты живешь своей жизнью", — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что "Слуги народа" начали собирать подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

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