СНБО решил ввести санкции против Шария и "Страны.ua"

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 20 августа после доклада главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова решил ввести санкции против ряда юридических и физических лиц. Об этом сообщил на брифинге после заседания секретарь совета Алексей Данилов.

В частности, по его словам, решено ввести санкции против лиц, осуществляющих ныне в Крыму "правосудие" под юрисдикцией России, а также против представителей генералитета и разведки РФ.

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В санкционный список попали и СМИ, зарегистрированные в Крыму и на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. В частности, Данилов заявил, что дополнительные санкции введены и против "главы ДНР" Дениса Пушилина в контексте его привязки к регистрации неких СМИ, однако не уточнил подробностей.

Также санкции решено применить к внефракционному депутату Верховной Рады Андрею Деркачу и ряду других людей, попавших ранее под санкции США. По словам секретаря СНБО, из всего списка лиц, против которых применены американские санкции, на сегодня "осталось два или три человека", не попавших под санкции украинские.

Помимо этого, решено ввести санкции против главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, а также аффилированных с ним двух физических и трех юридических лиц, "занимающихся противоправной деятельностью", в том числе ООО "Ласмак", за которым и скрывается "Страна.ua".

Кроме того, под санкции попали видеоблогер и идеолог партии своего имени Анатолий Шарий, его супруга Ольга Шарий (Бондаренко), а также ее мать Алла Бондаренко, номинально возглавлявшая ранее Партию Шария, а также номинально возглавляющая интернет-издание "Шарий.нет", главредом которого является Ольга Шарий.

Данилов подчеркнул что ко всем перечисленным лицам решено применить "полный пакет санкций", то есть меры, фактически предусматривающие блокировку любой их деятельности в Украине.

Стоит отметить, что сам Шарий, проживающий ныне в Барселоне (Испания) именно 20 августа отметил свое 43-летие, причем активисты его политсилы устроили по этому случаю акцию с раздачей тортов под дверьми СБУ. Ранее же СБУ выдвинула против Шария подозрения в госизмене ввиду того, что некоторые его высказывания цитировались на российских ток-шоу. Впоследствии Министерство юстиции инициировало запрет Партии Шария, попытавшись выдать подозрение Шарию, не имеющему к ней формального отношения, за основание для этого. При этом даже министр Денис Малюська признавал, что запретить партию будет нелегко.

Таким образом, включение в санкционный список Ольги Шарий, являющейся нынешней руководительницей партии, может послужить новым поводом для ее запрета.

Также отметим, что именно в последние два дня между Шариями и изданием "Страна.ua", и до того критически относившихся друг к другу, разгорелся острый конфликт, спровоцированный изгнанием из Партии Шария депутата Харьковского горсовета Никиты Роженко, бывшего лидером списка политсилы на выборах.

"Страна" взяла у него интервью, где он, в частности, раскритиковал партию за чрезмерно жесткое отношение к членам и намекнул на вероятность организации покушения на себя в июне 2020 года со стороны самого же Шария. Последний же, в свою очередь, обвинил Роженко в ведении переговоров о "продаже" депутатов своей фракции в интересах других политсил.

В свою очередь, напомним также, что 18 июня, было принято решение, включавшее санкции против 100 фигурантов санкций США. Всего, по словам Данилова, тогда оставались не подвергнутыми украинским санкциям 26 лиц из этой категории.

Впоследствии, 16 июля, СНБО принял решение о введении санкций против девяти фигурантов санкций США, однако упомянутого Деркача не было и в этом списке.

Против него США ввели санкции в сентябре 2020 года, обвинив в попытках вмешательства в избирательный процесс в США. 11 января 2021 года, на следующий день после вступления в должность президента Джо Байдена, США ввели санкции еще против семи граждан Украины и четырех украинских юрлиц.

В частности, в списке физлиц оказались нардеп Александр Дубинский (впоследствии исключенный из фракции "Слуга народа" в Раде и из самой партии), экс-нардеп и бизнесмен Александр Онищенко (переехавший, согласно его же заявлениям, в Узбекистан), Константин Кулик (бывший прокурор сил АТО, позже работавший в Генпрокуратуре) и группа соратников Деркача — Дмитрий Ковальчук, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.