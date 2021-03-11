Минюст заявляет о "многочисленных нарушениях Конституции" Партией Шария

Министерство юстиции утверждает, что основанием для его инициирования запрета Партии Шария стали якобы нарушения Конституции и законов Украины данной политсилой, а также видеоблогером Анатолием Шарием, позиционирующим себя как ее лидер. Об этом написал на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

"Основываясь на материалах, предоставленных органами прокуратуры и Службы безопасности Украины, мы подали в Окружной административный суд Киева иск о запрете деятельности политической партии "Партия Шария". Основания для подачи иска — многочисленные нарушения Конституции и законов Украины политической партией и, в частности, лицом, которого партия указывает в качестве своего "лидера" — господином Шарием", — заявил чиновник.

Нормативно иск основан на статье 21 закона о политических партиях в Украине, согласно которой иск о запрете партий должен подавать в суд именно Минюст.

"Мы не ожидаем, что дело будет простым и легким. Партия Шария выстроила хорошую юридическую защиту своей незаконной деятельности, грубо нарушая законодательство, но при этом пытаясь перекладывать всю ответственность за такие действия на формально посторонних лиц. Но, как показывают материалы правоохранительных органов, удавалось им это далеко не всегда", — заявил Малюська.

В то же время отметим, что статья 5 вышеуказанного закона предусматривает, что создание и деятельность политических партий запрещается, если их программные цели или действия направлены на:

1) ликвидацию независимости Украины;

2) изменение конституционного строя насильственным путем;

3) нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины;

4) подрыв безопасности государства;

5) незаконный захват государственной власти;

6) пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой или религиозной вражды;

7) посягательство на права и свободы человека;

8) посягательство на здоровье населения;

9) пропаганду коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики.

В то же время сам Шарий отмечает, что Минюст в лице лично Малюськи еще в январе 2021 года утверждал, что о каких-либо основаниях для запрета Партии Шария ему не известно. Более того, Малюська заявлял об этом не только письменно, но и устно.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева сообщил об открытии производства по иску Минюста с требованием запретить Партию Шария.

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В свою очередь, в своем в своем видеоблоге Анатолий Шарий опубликовал само постановление ОАСК об открытии дела, согласно которому рассматривать его будет судья Нана Векуа. В то же время, по его словам, партия получила лишь уведомление об открытии дела, без каких-либо объяснений, на основании чего ее требует запретить Минюст.

Однако чуть позже в своем Telegram-канале основатель политсилы прояснил причины, по которым, по его информации, возникла такая инициатива.

"Коротко: Партию Шария Минюст всерьез решил запретить... из-за моих высказываний о "тупых свиньях из СБУ" и критики деятельности УПА", — написал он.

Напомним, Служба безопасности Украины 16 февраля сообщила, что объявила о подозрении Шарию по части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 1 статьи 161 (нарушение равноправия граждан) Уголовного кодекса. При этом стороне Шария удалось получить материалы подозрения лишь 25 февраля.

Согласно им, Шарию вменяют девять эпизодов, среди которых пять — появление фигуры блогера в 2014-2020 годах в эфире российских телеканалов, причем в трех случаях речь идет лишь о цитировании его видеороликов без его выхода в прямой эфир, о котором в своем подозрении заявляет СБУ.

Среди таковых — цитирование высказываний Шария о "рейде" Украинской повстанческой армии на поезд Белжец — Рава-Русская, совершенном 16 июня 1944 года. СБУ утверждает, что Шарий заявил примерно следующее: "ОУН — террористическая организация... шовинисты... бандиты и убийцы... остановили поезд, который двигался. Остановили и начали убивать пассажиров". Сам Шарий заявляет, что просто подавал свое мнение об историческом событии, но конкретно этих слов в эфире российского ток-ноу найти не смог ни от своего имени, ни от имени собственно участников программы.

Еще один эпизод связан с его высказываниями в интервью российскому видеоблогеру Дмитрию Шилову о Владимире Путине, который, по мнению Шария, как президент РФ "не обязан думать, чтобы Украине было хорошо". Еще же два эпизода связаны непосредственно с публикациями на YouTube-канале Шария, в том числе ролик 2014 года с интервью жителя Москвы, воевавшего на Донбассе на стороне сепаратистов, а также ролик 2020 года, в котором блогер назвал сотрудников СБУ, как выше указано, "тупыми свиньями".

Эпизод же, по которому Шарию инкриминируют статью 161 УК, связан с публикацией в 2014 году ролика, где тот оскорбительно высказывается в отношении неких жителей Западной Украины. Само видео, однако было тогда быстро удалено, а сам блогер впоследствии извинялся за его публикацию, настаивая, что видео было адресовано конкретным людям и не ставило целью оскорбить всех жителей региона.

В то же время отметим, что 1 марта СБУ сообщила, что СБУ начала расследование возможного внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации в июне 2019 года партии "Объединенная Украина", ныне называющейся Партией Шария.