Суд открыл дело по иску Минюста о запрете Партии Шария

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску Министерства юстиции к Партии Шария. Об этом говорится в сообщении суда.

"Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюсту от 4 марта о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность Партии Шария", — говорится в сообщении.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон. Судебное заседание по делу назначено на 6 апреля.

В свою очередь, сама политсила отмечает, что иск Минюста поступил в суд лишь 10 марта, и полагает, что реальным инициатором ее запрета является президент Владимир Зеленский.

"Подобные действия власти по организации политических репрессий имеют за собой одну цель — искоренить главную оппозиционную силу Украины — Партию Шария. Зеленский и его окружение взяли курс на ликвидацию инакомыслящих, людей, которые не боятся говорить правду и отстаивают идеи независимой и демократической Украины... Преступный режим Зеленского окончательно встал на путь установления диктатуры и узурпации власти", — говорится в сообщении партии.

В свою очередь, основатель политсилы видеоблогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил, что партия будет бороться.

"Владимир Зеленский дал указание закрыть Партию Шария любым способом. И вот уже СБУ подает в Минюст письмо с требованием отправить в суд иск с требованием запретить Партию Шария. Минюст В тот же день отправляет иск в суд. Решили пойти по беспределу полностью. Ну посмотрим и поборемся", — отметил он.

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Кроме того, в своем блоге Шарий опубликовал само постановление ОАСК об открытии дела, согласно которому рассматривать его будет судья Нана Векуа. В то же время, по его словам, партия получила лишь уведомление об открытии дела, без каких-либо объяснений, на основании чего ее требует запретить Минюст.

Однако чуть позже в своем Telegram-канале основатель политсилы прояснил причины, по которым, по его информации, возникла такая инициатива.

"Коротко: Партию Шария Минюст всерьез решил запретить... из-за моих высказываний о "тупых свиньях из СБУ" и критики деятельности УПА", — написал он.

Напомним при этом, что СБУ ранее сообщила, что начала расследование возможного внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации в июне 2019 года партии "Объединенная Украина", ныне называющейся Партией Шария.

Отметим, что на парламентских выборах 2019 года данная политсила заняла 10-е место, получив 327 тысяч голосов, или 2,23%.

На местных выборах в октябре 2020 года партия участвовала в выборах в 7 областных советов (прошла только в Одесский), в Одесский райсовет (также прошла в него) и в 39 местных советов (прошла только в 9 городах, получив 40 мандатов).

На довыборах Верховной Рады 28 марта 2021 года от этой партии баллотируется в округе №50 адвокат Валентин Рыбин, ставший известным как защитник множества лиц, подозревавшихся или обвинявшихся в государственной измене. В число таковых в феврале попал и сам Шарий, которому СБУ инкриминирует соответствующую статью 111 Уголовного кодекса.

Всего СБУ вменяет Шарию девять эпизодов, среди которых пять — появление фигуры Шария в 2014-2020 годах в эфире российских телеканалов, причем в трех случаях речь идет лишь о цитировании его видеороликов без его выхода в прямой эфир, о котором в своем подозрении заявляет СБУ.

Среди них таковые — цитирование высказываний Шария о "рейде" Украинской повстанческой армии на поезд Белжец — Рава-Русская, совершенном 16 июня 1944 года. СБУ утверждает, что Шарий заявил примерно следующее: "ОУН — террористическая организация... шовинисты... бандиты и убийцы... остановили поезд, который двигался. Остановили и начали убивать пассажиров". Сам Шарий заявляет, что просто подавал свое мнение об историческом событии.

"Этот эфир также находится в открытом доступе, вы можете на него перейти. Откуда они взяли "террористическая организация, шовинисты, бандиты и убийцы", я не знаю. Я в своих словах этого точно не нашел и даже в словах гостей этого не нашел... Это историческое событие, информация о котором есть в официальных источниках — польских и, конечно же, украинских также. Не мог Шарий этого выдумать", — комментировал ранее блогер.

Еще один эпизод связан с его высказываниями в интервью российскому видеоблогеру Дмитрию Шилову о Владимире Путине, который, по мнению Шария, как президент РФ "не обязан думать, чтобы Украине было хорошо".

Еще два эпизода связаны непосредственно с публикациями на YouTube-канале Шария, в том числе ролик 2014 года с интервью жителя Москвы, воевавшего на Донбассе на стороне сепаратистов, а также ролик 2020 года, в котором блогер назвал сотрудников СБУ, как выше указано, "тупыми свиньями".

Эпизод же, по которому Шарию инкриминируют статью 161 УК, связан с публикацией в 2014 году ролика, где тот оскорбительно высказывается в отношении неких жителей Западной Украины. Само видео, однако было тогда быстро удалено, но впоследствии все равно разошлось по интернету. При этом сам блогер за его публикацию извинялся, настаивая, что ролик был адресован конкретным людям и не ставил целью оскорбить всех жителей региона.