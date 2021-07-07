Политика 50 минут назад

Украина уже ввела санкции против 100 человек из санкционного списка США — Данилов

Он также уточнил, что вопрос санкций против Деркача и Дубинского рассматривается отдельно

Алексей Данилов. Фото: аппарат СНБО Алексей Данилов. Фото: аппарат СНБО
Алексей Данилов. Фото: аппарат СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что среди лиц, попавших под последние санкции СНБО, было 100 человек из санкционного списка Министерства финансов США. Об этом он сказал в интервью "24 каналу".

"На сегодняшний день установлено, что из 130 человек, которые получили санкции Минфина США, 127 живы и здоровы. Три человека, к сожалению, умерли, Господь забрал их к себе. Что касается 127 лиц: относительно 100 человек СНБО ввел санкции, они уже введены", — отметил он, уточнив, что речь идет о последнем заседании СНБО, то есть прошедшем 18 июня.

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В отношении остальных двадцати семи Данилов отметил, что украинская сторона сейчас получает дополнительную информацию от США.

"Но я хочу сказать, что мы опираемся не только на информацию, которую можем получить от партнеров. У нас очень мощно работает наша разведка, у нас очень мощно работают в этом направлении наши службы. И они нам предоставляют очень много дополнительной информации", — заявил секретарь СНБО.

При этом он также уточнил, что вопрос санкций против лиц, которых США обвиняют во вмешательстве в избирательную кампанию по выборам американского президента в 2020 году, рассматривается отдельно.

"Есть отдельная информация о девяти лицах, которые принимали участие, мешали выборам в США. Это отдельная ситуация, отдельная вещь. Такая деятельность мешает стране. Если бы это было личное дело этих людей и это касалось бы каких-то других вещей... А тут уже когда выходят на межгосударственный уровень отношения, принимать в этом участие очень опасно", — сказал Данилов.

Он подчеркнул, что никому бы вообще не советовал вмешиваться в избирательные кампании в тех или иных странах, поскольку это "очень опасно".

"Мы имеем последствия этих процессов, мы должны на это обязательно реагировать. Как мы будем реагировать — это уже после получения всех документов от наших соответствующих служб на заседании СНБО будут рассматриваться те или иные вопросы", — отметил Данилов, в отношении сроков такого рассмотрения добавив, что СНБО — "не скоростной поезд".

Напомним, 4 июня Данилов заявил, что всего под санкциями США находятся 134 гражданина Украины, и СНБО проведет проверку обоснованности включения их в американские санкционные списки, по итогам чего примет "соответствующие решения".

В интервью изданию Forbes.ua, вышедшем спустя месяц, 6 июля, секретарь СНБО заявил, что по каждому из 134 человек под санкциями составляется отчет о причинах их попадания под эти санкции, и не исключил, что Украина "синхронизирует свои санкции с США".

В свою очередь в сентябре 2020 года США ввели санкции против депутата Верховной Рады Андрея Деркача, обвинив его в попытках вмешательства в избирательный процесс в США. 11 января 2021 года, на следующий день после вступления в должность президента Джо Байдена, США ввели санкции еще против семи граждан Украины и четырех украинских юрлиц.

В частности, в списке физлиц оказались нардеп Александр Дубинский (впоследствии исключенный из фракции "Слуга народа" в Раде и из самой партии), экс-нардеп и бизнесмен Александр Онищенко (переехавший, согласно его же заявлениям, в Узбекистан), Константин Кулик (бывший прокурор сил АТО, позже работавший в Генпрокуратуре) и группа соратников Деркача — Дмитрий Ковальчук, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.

Кроме того, США в начале марта ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Минюст США еще в 2020 году обвинил Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, а затем в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и ​​во всем мире. В частности, прокуратура США обвинила олигарха в использовании незаконно присвоенных денег для покупки недвижимости в штате Огайо.

В конце марта Данилов отмечал, что в распоряжение СНБО пока не поступали документы от США, на основании которых в Украине мог бы быть рассмотрен вопрос о введении национальных санкций против Коломойского, Дубинского и Деркача.

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