Украина уже ввела санкции против 100 человек из санкционного списка США — Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что среди лиц, попавших под последние санкции СНБО, было 100 человек из санкционного списка Министерства финансов США. Об этом он сказал в интервью "24 каналу".

"На сегодняшний день установлено, что из 130 человек, которые получили санкции Минфина США, 127 живы и здоровы. Три человека, к сожалению, умерли, Господь забрал их к себе. Что касается 127 лиц: относительно 100 человек СНБО ввел санкции, они уже введены", — отметил он, уточнив, что речь идет о последнем заседании СНБО, то есть прошедшем 18 июня.

В отношении остальных двадцати семи Данилов отметил, что украинская сторона сейчас получает дополнительную информацию от США.

"Но я хочу сказать, что мы опираемся не только на информацию, которую можем получить от партнеров. У нас очень мощно работает наша разведка, у нас очень мощно работают в этом направлении наши службы. И они нам предоставляют очень много дополнительной информации", — заявил секретарь СНБО.

При этом он также уточнил, что вопрос санкций против лиц, которых США обвиняют во вмешательстве в избирательную кампанию по выборам американского президента в 2020 году, рассматривается отдельно.

"Есть отдельная информация о девяти лицах, которые принимали участие, мешали выборам в США. Это отдельная ситуация, отдельная вещь. Такая деятельность мешает стране. Если бы это было личное дело этих людей и это касалось бы каких-то других вещей... А тут уже когда выходят на межгосударственный уровень отношения, принимать в этом участие очень опасно", — сказал Данилов.

Он подчеркнул, что никому бы вообще не советовал вмешиваться в избирательные кампании в тех или иных странах, поскольку это "очень опасно".

"Мы имеем последствия этих процессов, мы должны на это обязательно реагировать. Как мы будем реагировать — это уже после получения всех документов от наших соответствующих служб на заседании СНБО будут рассматриваться те или иные вопросы", — отметил Данилов, в отношении сроков такого рассмотрения добавив, что СНБО — "не скоростной поезд".