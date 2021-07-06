Данилов: Украина не выдаст США своих граждан, но может ввести такие же санкции против них

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов допускает, что Украина введет санкции против ряда своих граждан, попавших под санкции США, в рамках политики "партнерских отношений" с последними. Об этом он сказал в интервью Forbes.ua.

"Представители США рассказали нам, как они видят этот процесс. По каждому из 134 человек под санкциями мы делаем отчет по причинам их попадания под эти санкции. Мы не можем им никого выдавать, но не исключаю, что синхронизируем санкции из США. Речь идет не о фамилиях, а о партнерских отношениях", — заявил Данилов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Напомним, что в сентябре 2020 года США ввели санкции против депутата Верховной Рады Андрея Деркача, обвинив его в попытках вмешательства в избирательный процесс в США.

Читайте также: Зеленский отреагировал на слова Путина о внешнем управлении Украиной

В свою очередь, 11 января 2021 года, на следующий день после вступления в должность президента Джо Байдена, США ввели санкции еще против семи граждан Украины и четырех украинских юрлиц.

В частности, в списке физлиц оказались нардеп Александр Дубинский (впоследствии исключенный из фракции "Слуга народа" в Раде и из самой партии), экс-нардеп и бизнесмен Александр Онищенко (переехавший, согласно его же заявлениям, в Узбекистан), Константин Кулик (бывший прокурор сил АТО, позже работавший в Генпрокуратуре) и группа соратников Деркача — Дмитрий Ковальчук, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.

4 июня Данилов заявил, что всего на сегодняшний день под санкциями США находятся 134 гражданина Украины, и СНБО проведет проверку обоснованности включения их в американские санкционные списки, по итогам чего примет "соответствующие решения".