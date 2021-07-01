Политика 1 час назад

Зеленский отреагировал на слова Путина о внешнем управлении Украиной

Наоборот, он выразил убеждение, что в последнее время субъектность Украины значительно усилилась

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский заявляет, что все вопросы относительно Украины решаются только в Украине и украинским государством. Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и украинским государством, а точно не в любой соседней стране и точно не теневыми посредниками, которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске", — сказал Зеленский.

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Зеленский подтвердил, что готов встретиться с Путиным, "если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России".

По мнению Зеленского, тезис о любом внешнем управлении Украиной является исключительно пропагандистской мантрой для внутреннего потребителя в самой России.

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"Добавлю, что, как показал недавний саммит США — Россия, вопрос Украины не решается даже в формате прямой коммуникации американского и российского президентов, как это было, давайте говорить откровенно, практически всегда. Сегодня все работает иначе — консультации с Украиной до саммита и публичное озвучивание согласованной с нами позиции", — отметил он.

По оценке президента, это однозначно свидетельствует о том, что субъектность Украины "значительно усилилась".

"Почему это произошло? Потому что субъектность государства всегда растет тогда, когда ты готов публично, регулярно и на системном уровне защищать позицию своего государства. И не разменивать репутацию государства на какие-то ситуативные профиты для себя лично", — добавил он.

Зеленский также напомнил, что 12 июля состоится его личная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, а в конце июля — прямые переговоры с президентом США Джо Байденом.

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Также Зеленский отметил, что его лично не задела фраза президента России Владимира Путина об отсутствии смысла говорить с украинским президентом ввиду того, что "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне".

"Это выглядит так, как если бы я, например, сказал: "А зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?", — подытожил он.

Напомним, накануне Путин заявил, что не отказывается от возможности встретиться с Зеленским, но не понимает, о чем с ним говорить в условиях, когда тот, по оценке главы РФ, отдал страну под внешнее управление.

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